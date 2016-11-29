

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Wow Otel'de "Parlamentolararası Kudüs Platformu: Kudüs ve Süreci̇n Problemleri̇ Sempozyumu"nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:







"Milletimizin adeta 2. İstiklal harbi olan 15 Temmuz'da ellerini semaya açan, Gazze'de, Nabul'ta sokaklara meydanlara koşan tüm Filistinlilere şahsım ve milletim adına minnettarlığımı ifade ediyorum. Bugün tüm insanlık özel bir önem taşıyan Kudüs'ü şerife ve bu değerlere sahip çıkmak için bir araya geldik. Sizler, Filistin'de yarım asırdır süren işgalin, adaletsizliğin davacısı ve takipçisi olarak geldiniz. Bir barış, adalet ve huzur davasının savunucuları olarak İstanbul'a geldiniz.







Filistin halkıyla uluslararası dayanışma gününde sizleri misafir ediyor olmak bizim için iftihar meselesidir. Filistin'e sahip çıkmak, Filistinli çocukların görevi değildir. Bu tüm Müslümanların müşterek davasıdır, vazifesidir. Kudüs Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Zekeriya gibi nice peygamberlerin vatanıdır. Kudüs Darüsselam'dır. Tüm insanlığın aynası, özeti olan Kudüs miraç hadisesiyle arşı alaya açılan kapıdır.







Kudüs'ü zaman ve mekan olarak bölge gayretlerinin arttığı dönemde icra edilen bu toplantı önem taşıyor. Parlamentolararası Kudüs Platformu Filistinli kardeşlerimize güç kaynağı olmuştur. Kudüs'ün yalnız olmadığını herkese ilan ettiniz. Bu toplantının akabinde, platformun daha da güçleneceğine inanıyorum.



"ÖZ YURDUNDA HORLANIYORLAR"



Bir çocuk düşünün. Her gün namlusu kendisine çevrilmiş silahların gölgesinde okula gidiyor. Bir genç düşünün. Geleceğe dair hayallari dikenli tellerin vahşiliğinde kayboluyor. Bir kadın düşünün yıllarca gözü gibi baktığı evi bir anda buldozerlerle üzerine yıkılıyor. Bir baba düşünün sudan sebeplerle çocukları hapse atılıyor. Bir millet düşünün meskunu oldukları öz yurtlarında horlanıyor. Filistinli çocukların, gençlerin, kadınların, babaların her gün yaşadıkları hayat budur. Filistin'de hergün kendini tekrar eden baskı ve zulüm düzeni vardır. Bu adaletsizlik tüm dünyanın gözü önünde yarım asırdır katmerlenerek devam ediyor.



1 milyar 700 milyonluk İslam aleminin içini yaralayan bu tablo değişmedikçe kalıcı huzurun olması mümkün değildir. Birçok sorunun temelinde buradaki hak haspının yattığı aşikardır. BM kararları bu haksız durumu gidermeye yetmedi. Üstünlerin hukukunun geçerli olduğu bu sistemde kararların hiçbiri uygulanamıyor.



1948 yılından bu yana baskı, tehcir, ayrımcılık politikaları devam etti. Filistin meselesinin BM Güvenlik Konseyi için turnusol kağıdı olduğunu düşünüyorum. Bu durum Müslümanlar nezdinde büyük bir güven kaybı oluşturdu. BM Güvenlik Konseyi gibi kurumlara yönelik güvensizlik DEAŞ gibi örgütlere zemin hazırlıyor.



Ortadoğunun kalbindeki bu yara tedavi edilmeden bölgenin huzur ve sükuna kavuşması düşünülemez. İsrail ve diğer ülkeler gerilimi artıracak adımlar atıyor. Filistinlilere yönelik pervasızlaşan saldırılar bunun en çarpıcı örneğidir. Müslümanların ibadetlerini kısıtlayan mütecaviz eylemlere sessiz kalamayız. Mescit'i Aksa'nın içinde yer aldığı Haramül Şerif Müslümanlara aittir, öyle kalacaktır.







kaynak:habertürk