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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Tarih : 02 Mart 2017, 17:08
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama(8/10)8


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan  "Değerli arkadaşlar 1985'te Türkiye, Pakistan ve İran tarafından Ekonomik İşbirliği Teşkilatı kuruldu. O zaman malum ECO olarak kurulmuştu. 1992'de üye sayısı 10'a çıktı." dedi



Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti



7 milyon kilometre karelik bir alanı kapsayan ve şu an itibarıyla 400 milyon nüfusa sapip 1.7 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip bir bölge. Dünyadaki gayrisafi milli hasılanın yüzde 2'sini teşkil ediyor. KKTC ve Türk Konseyi buraya gözlemci üye.



Zirve konuşmamda 5 başlıkta bazı mesajlarım oldu



Bölgesel işbirliğini artıralım dedim. Enerji, altyapı ulaştırma gibi konular ki buna özellikle savunmayı da ekleyebiliriz. Bir diğer konu Ecobank ve vizyon uygulama programını uygulayalım.



Aslında Ecobank var ama güçlü değil bunu güçlendirebiliriz. Tacikistan'a, “üye olmanızda fayda var” diye görüşümü ilettim.

Terörle mücadele, güven ve istikrar konusu. Bir diğer konu da terör örgütlerinin insanlık dışı cinayetleri sebebiyle Müslümanların töhmet altında bırakılmaması. Bunun üzerinde durduk.



İkili görüşmelerde dün akşam Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimizle uzun bir görüşmemiz oldu



Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'le ailece ve ikili görüşmelerimiz oldu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Dan  Açıklama    haber

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