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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AB'YE NET MESAJ: SİZE İHTİYACIMIZ YOK


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye Net Mesaj: Size İhtiyacımız Yok
Tarih : 01 Ekim 2017, 15:50
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ab'ye Net Mesaj: Size İhtiyacımız Yok(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 26'ncı Dönem 3'üncü Yasama Yılı konuşmasında Avrupa Birliği'ne yüklenerek "Size ihtiyacımız yok." mesajı verdi.

"SİZE İHTİYACIMIZ KALMADI"

Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aslına bakarsanız, bizim Avrupa Birliği üyeliğine ihtiyacımız da kalmamıştır. Şayet bugün Avrupa Birliği bir atılım yapacaksa, bunun tek bir yolu vardır, o da Türkiye'yi üye yaparak, gerçek anlamda bir ekonomik ve kültürel genişleme hamlesini başlatmasıdır. Eğer Avrupa Birliği bunu yaparsa, biz buradayız, Avrupanın geleceğine katkı vermekten memnuniyet duyarız. Yapmazsa da bizim için hiç fark etmez; kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdürürüz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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