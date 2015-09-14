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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abbas'a 'Harem-i Şerif' telefonu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ABBAS'A 'HAREM-İ ŞERİF' TELEFONU

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'daki sert müdahalesini kınadı.

Tarih : 14 Eylül 2015, 14:01
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abbas'a 'harem-İ Şerif' Telefonu(7/10)8


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü.



Erdoğan görüşmede, İsrail askerlerinin Harem-i Şerif'e girerek içerideki Müslümanlarla çatışmalarını ve Müslümanların Harem-i Şerif'e girişini güç kullanarak bir süre engellemelerini kınayarak yaşananların kaygı verici olduğunu vurguladı.








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