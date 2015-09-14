

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü.







Erdoğan görüşmede, İsrail askerlerinin Harem-i Şerif'e girerek içerideki Müslümanlarla çatışmalarını ve Müslümanların Harem-i Şerif'e girişini güç kullanarak bir süre engellemelerini kınayarak yaşananların kaygı verici olduğunu vurguladı.