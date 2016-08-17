CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YÖNELİK MARMARİS'TEKİ SUİKAST GİRİŞİMİ
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldırı düzenleyen grupta bulunan darbeci askerlerden 11'i adliyeye sevk edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldırı düzenleyen grupta bulunan darbeci askerlerden 11'i adliyeye sevk edildi.
Ula ilçesine bağlı Şirinköy Mahallesi'nde vatandaşların ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında 31 Temmuz gecesi yakalanan Enes Yılmaz, Ergün Şahin, İsmail Yiğit, Mehmet Demir, Muhammet Burak İpek, Murat Köse, Şükrü Seymen, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, Mustafa Serdar Özay ile Muammer Gözübüyük'ün Muğla Emniyet Müdürlüğünde 17 gün süren sorguları tamamlandı.
Darbeci askerler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesine getirildi.
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