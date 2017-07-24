Alman Otomotiv Devleri Rekabeti Engellemek İçin Birlikte Mi Hareket Ediyor?
Kangal Cinsi Köpek Tek Seferde 17 Yavru Doğurdu
Öğrenci Yurtlarında Yeni Dönem: 2 Öğrenci Bir Odada Kalamayacak
Trafik Cezası Kesildikten 1 Yıl Sonra Tebliğ Edilmezse Yok Hükmündedir
Bakan'dan Müjde Üstüne Müjde! Vergiler Düşecek, Kdv Reformu Gelecek
Afganistan'da İntihar Saldırısı: En Az 35 Ölü
İçişleri Bakanlığı Son Bir Haftada Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı
Igor Tudor, Dursun Özbek'e Söz Verdi: Bu Takımı Ayağa Kaldıracağım
81 İlde Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması Yapıldı
Cansu Taşkın Emre Mor'un Peşinde Olduğunu İtiraf Etti
Her Fotoğrafının Altına Yorum Yağıyor: Kurtar Bizi Baba
Eda Taşpınar Tatildeyken De Sporu Elden Bırakmadı
Çalışanlar Dikkat! Haksız Yere Kovulursanız Bu Adımları İzleyin
Tekirdağ'da İnanılmaz Manzara! Tatilciler 20 Kilometrelik Araç Kuyruğu Oluşturdu
Erdoğan'dan Suudi Arabistan Ve Kuveyt'e Tek Mesaj: Kardeş Kavgasının Kazananı Olmaz
Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı
İstihbarat Birimleri, Gülen'in Seccadeye Bastığı Fotoğrafın Şifresini Çözdü
Düştüğü Denizden Hareketsiz Çıkarılan Genç Adam, Hastanede Yaşama Döndürüldü
İsrail, Dedektörleri Reddedip Namazı Sokakta Kılan Cemaate Saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kuveyt'te Emir'den Çok Sıcak Karşılama

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KUVEYT'TE EMİR'DEN ÇOK SICAK KARŞILAMA


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kuveyt'te Emir'den Çok Sıcak Karşılama
Tarih : 24 Temmuz 2017, 01:40
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kuveyt'te Emir'den Çok Sıcak Karşılama(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunda sabah saatlerinde Suudi Arabistan'da temaslarda bulunduktan sonra akşam saatlerinde Kuveyt'e geçti.

Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 19.30'da Kuveyt'e geldi.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ

Burada Kuveyt Uluslararası Havalimanı Emirlik Terminali'ne gelişinde, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından karşılandı. Karşılamada ve temaslar sırasında üst düzey güvenlik önlemleri dikkat çekti.

ÜST DÜZEY YETKİLİLER TAM KADRO

Karşılamada Başbakan Şeyh Cabir Mübarak Hamad el Sabah, Başbakan 1. Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Khaled Hamad el Sabah, Kuveytli yetkililer ile Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Murat Tamer de hazır bulundu.

AKAR VE FİDAN DA EKİPTE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Kuveyt'e geldi.

ERDOĞAN, EMİR İLE 1 SAAT GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kuveyt Emiri Sabah ile bir araya geldi. Dar Salwa Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Sabah tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Dar Salwa Sarayı'ndaki akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  A  Kuveyt  Te  Emir  Den  Çok  Sıcak  Karşılama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER