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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Edilen Aslanları Görmek İçin Akın Ettiler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Edilen Aslanları Görmek İçin Akın Ettiler

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HEDİYE EDİLEN ASLANLARI GÖRMEK İÇİN AKIN ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sudan'da hediye edilen 4 yavru aslanın Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirilmesinin ardından ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.

Tarih : 04 Şubat 2018, 18:00
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Edilen Aslanları Görmek İçin Akın Ettiler(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan'da hediye edilen 4 yavru aslanın Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirilmesinin ardından ziyaretçi sayısında her geçen gün artıyor. Ziyaretçi sayısı son bir ayda 500 bin kişiye ulaştı.

SUDAN CUMHURBAŞKANI HEDİYE ETMİŞTİ

Burç Ormanı içerisine kurulan dünyanın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yoğun günler yaşıyor. Sudan Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirilen Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin adlı yavru aslanları görmek için hafta sonunda binlerce vatandaş merkeze geldi.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ VAR

10 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesine getirilen aslanlar, hafta sonu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Gaziantep ve çevre illerden gelenler, hayvanat bahçesinde yoğunluk oluşturdu. Ziyaretçilerin yoğun ilgisinden Hayvanat Bahçesi yetkilileri de memnun olduklarını ifade etti. Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aslanlarını hayvanat bahçemize getirdik. Aslanlar, ziyaretçilerimizin büyük ilgisini çekiyor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyaretçi akınına uğradı. Yeni yılın Ocak ayında 500 bin ziyaretçi hayvanat bahçesini gezdi. Aslanlara yoğun ilgi var. Her gelen ziyaretçi Cumhurbaşkanımızın aslanlarını görmeye geliyor. Bizde aslanlar burada ağırlamaktan onur duyuyoruz" diye konuştu.

Yerli ve yabancı turistler ise yavru aslanların bulunduğu Hayvanat Bahçesini çok beğendiklerini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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