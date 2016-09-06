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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YURDA DÖNDÜ


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YURDA DÖNDÜ
Tarih : 06 Eylül 2016, 08:59
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Yurda Döndü(6/10)8


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Hangcou kentinde G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR", saat 03.05'te Esenboğa Havalimanı'na indi.



Erdoğan havalimanında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Yurda  Döndü    haber

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