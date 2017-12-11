Yediemin Deposunda 8 Milyon Liralık Araç Çürüyor
Şampiyonlar Ligi Eşleşmeleri İspanyolları Korkuttu
Çin Otomotiv Devi Baıc, Artık Dizel Ve Benzinli Araç Üretmeyecek
Türkiye Büyümede Ab Ülkelerini Ve G20 Ülkelerini Geride Bıraktı
Dolar Yükselişe Geçti
Yerli Otomobil, Bir Milyon Kişiye İstihdam Sağlayacak
Yüksek Faizi Eleştiren Erdoğan, Yıl Sonu Büyüme Tahmini Açıkladı: Yüzde 7,5 Civarında
Nobelli Ekonomistten Bitcoin Yorumu: Bu Oyun Gibi Bir Şey
Kazadan Önce Sabahladığı Mekan Ortaya Çıktı
Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
Apple, Shazam'ı Satın Alacağını Doğruladı
6 Yaşında Oturduğu Yerden 11 Milyon Dolar Kazandı
Kayak Milli Takımı Seçmelerinde Kavga! Sporcular Birbirine Bıçak Çekti: 2 Yaralı, 5 Gözaltı
Türkiye'de Hamsi İhracatından 2,7 Milyon Dolar Gelir Elde Edildi
Kim Jong-Un Futbol Fanatiği Çıktı, İşte Tuttuğu Takım
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı
Türkiye'de Ges Yatırımları Artıyor
3 Yıldır 5 Kuruş Almadan Çalışıyorlar
Galatasaray'ın Yeni Yıldızı, İmza İçin İstanbul'da
Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Yapılan Spor Salonumuzun İsmi Taha Akgül

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ YAPILAN SPOR SALONUMUZUN İSMİ TAHA AKGÜL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'taki toplu açılış töreninde yeni yapılan spor salonuna Milli Güreşçi Taha Akgül'ün isminin verildiğini duyurdu.

Tarih : 11 Aralık 2017, 02:30
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Yapılan Spor Salonumuzun İsmi Taha Akgül(6/10)2

Ak Parti Sivas İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra toplu açılış törenine katıldı. Sivas'ta 4 Eylül Stadı'nın yanında yapılar yeni spor salonuna Milli Güreşçi Taha Akgül'ün adının verildiğini meydandan açıklayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Biraz sonra Sivasspor-Başakşehir maçı var. Ne diyeyim? Yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. Başakşehir'in kurucu başkanıyım, Sivas da canım ciğerim. Yetişebilirsem şöyle bir uğrayacağım. Yoksa yurt içi müsabakalara girmiyorum ama şöyle bir uğrayayım, biraz seyredeyim, sonra yola devam. Spor salonumuz daha önce açıldı. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. Kamuoyu yoklamasından çıkan şu. Adı Taha Akgül."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Yeni  Yapılan  Spor  Salonumuzun  İsmi  Taha  Akgül    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER