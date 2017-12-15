Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olarak bilinen Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açılışını yaptığımız metro hattının bir özelliği de ilk sürücüsüz olmasıdır. Bu açılışla birlikte metro hatlarını 160 kilometreye çıkarmış oluyoruz. İleri de bu hattı Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzatacağız. Devam eden projelerle metro hattını 2019 yılında 355 kilometreye, yeni projelerle de bin kilometrenin üzerine çıkacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"9 DURAKTAN OLUŞAN VE 10,5 KM'LİK İLK ETABIN AÇILIŞINI YAPIYORUZ"

Buradan İstanbul'un tüm ilçelerindeki kardeşlerime sevgilerimi yolluyorum. Açılışını yaptığımız Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı'nın şehrimize, tüm İstanbul halkına hayırlı olmasını diliyorum. Bu hattın 9 duraktan ve 10.5 kilometreden oluşan ilk bölümü olan Üsküdar-Ümraniye'yi en kısa sürede Çekmeköy-Sancaktepe'ye kadar olan kısmı da izleyecek.

"ÜSKÜDAR'DAN YAMANEVLER'E 17 DAKİKADA GİDİLECEK"

Bir diğer özelliği de ilk sürücüsüz metro olmasıdır. Trenlerin tüm hareketleri kumanda merkezi tarafından izlenecek. Üsküdar'dan binen bir kardeşim inşallah 17 dakikada Yamanevler Durağı'na ulaşacaktır.

"SANCAKTEPE'YE KADAR OLAN BÖLÜM 27 DAKİKA SÜRECEK"

Sancaktepe'ye kadar olan bölüm hizmete girdiğinde de bu yolculuk 27 dakika sürecek. Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzatmayı da planlıyoruz. İstanbul'daki metro hatlarının uzunluğunu 160 kilometreye çıkarmış bulunuyoruz.

"METRO PROJELERİYLE İSTANBUL'U ARAÇ TRAFİĞİNDEN KURTARACAĞIZ"

Devam eden projelerle metro hattını 2019 yılında 355 kilometreye, yeni projelerle de bin kilometrenin üzerine çıkacak.

Diğer ulaşım hatlarıyla entegre şeklinde planlanan metro projelerimizle İstanbul'u araç trafiğinden tamamen bağımsız bir toplu taşıma haline getirmeye çalışıyoruz. Özellikle bu metro hattının şehrimize kazandırılmasında katkısı bulanan herkese teşekkür ederim.

İstanbul'un 1994 yılında belediye başkanı seçildiğimiz hali ile bugün ki halini karşılaştıran herkes aradaki bariz farkı görecektir.

3 İLÇEDEN GEÇECEK, 16 İSTASYON YER ALACAK

Üç ilçeden geçecek metro hattında Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Libadiye, Çarşı, Ümraniye, İnkılap Mahallesi, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, Lise, Dudullu, Toplu Konutlar, Çekmeköy ve Sancaktepe istasyonlarının aralarında yer aldığı 16 istasyon yer alacak.

SAATTE 64 BİN 800 YOLCU

21 adet 6'lı dizili 126 vagon hizmet verecek. Her bir dizide maksimum bin 620 yolcu taşınabilecek. Maksimum yolcu kapasitesi saatte 64 bin 800 yolcu/saat/yön olacak. Trenin maksimum hızı 80km/saat olacak. İlk istasyon ve son istasyon arası ortalama seyahat süresi 24 dakika olacak.

90 SANİYEDE BİR SEFER

İstasyonlarda durma süresi 20 saniye olacak. 90 saniyede bir sefer düzenlenecek.

Kaynak: haberinburada