CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YEKTA SARAÇ'I YENİDEN YÖK BAŞKANI ATADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yök Üyeliğine ve Başkanlığına Prof. Dr. Yekta Saraç'ı yeniden seçti. Saraç, 11 Kasım 2014 tarihinde YÖK başkanı olarak seçilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine ve Başkanlığına Yekta Saraç'ı yeniden atadı.
"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ YEKTA SARAÇ'I YENİDEN SEÇMİŞLERDİR"
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
" Sayın Cumhurbaşkanımız, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ve Başkanlığına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/1 bendi ve (c) fıkrası uyarınca, Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ı yeniden seçmişlerdir."
YEKTA SARAÇ KİMDİR?
1962 yılında doğan Yekta Saraç, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl aynı bölümün Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atandı. 1987'de yüksek lisans programından mezun oldu. 1991'de doktor ünvanını aldı, 1992'de yardımcı doçentlik kadrosuna atandı. 1994'de doçent ünvanını aldı. 1995 yılında doçentlik kadrosuna atandı. 2000 yılında profesör oldu. 2005'te Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine seçildi ve dönemin cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından bu seçim onaylandı. 19 Ekim 2009'da yine Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine seçildi ve bu seçimi cumhurbaşkanı Abdullah Gül onayladı. Ayrıca 13 Mart 2008 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu üyesi ve 21 Ocak 2010 tarihinden itibaren YÖK Başkanvekili oldu. Ekim 2013'te 3. defa YÖK üyeliğine Bakanlar Kurulu kontenjanından seçildi. 6 Kasım 2014 tarihinde Gökhan Çetinsaya'nın Başbakanlık Başmüşavirliği'ne atanması ile vekaleten YÖK başkanlığına getirildi. Saraç o günden beri YÖK Başkanlığı görevini sürdürüyor.
Kaynak: haberinburada
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