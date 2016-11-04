Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sermaye Piyasaları Kongresi'nde finans sektörüne uyarıda bulundu ve finans sektörünün paralarını kasalarında tutması gaflettir, yatırımcılarımız parayı ucuza mal edemediği için sıkıntı çekiyor, dedi



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notlar;



* Ülkemize ve İstanbul'umuza hoşgeldiniz diyorum. Güçlü sermaye piyasası ile yapılan bu kongreye katkı verecek katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum.



* İstanbul'u Finans Merkezi yapma amacımızın bir adım daha yaklaştığına inanıyorum. Daha etkili tartışma konularıyla devam edeceğini ümit ediyorum. Emeği geçenleri kutluyorum.



* Katılımcı listesi 3 bin gibiydi ama salon bin kişilik olduğu için indirildi. İnşallah bir dahakine farklı bir salonda yaparak katılımı artırmak suretiyle neticeyi bereketlendirmek gerekiyor.



* Küresel finans krizi 8 seneye rağmen etkilerini sürdürüyor. Olumsuz tabloyu ortadan kaldırmaya yönelik ilerleme henüz kaydedilemedi. Ülkeler sorunun çözümü konusu yeteri kadar gayret sarfetmiyor. Dünya ekonomisi hala kriz öncesi büyüme oranlarına kavuşamadı.



* Küresel finans krizi başladığında Türkiye'yi teğet geçeceğini belirtmiştim, birileri hafife almıştı. Bu kriz dönemini ülkemiz rekor büyümeyle atlattı. 2013-2015 ortalama büyüme oranımız yüzde 4,7 oldu. Geçtiğimiz yıl ortalama üzerinde büyüme rakamları yaşadık. Üst üste 2 seçim ve terör eylemleri olmasına rağmen yüzde 4 ile kapattık.



* Çin ve Hindistan hariç yüzde 2'dir gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranı. Türkiye için geride bıraktığımız yılın en önemli göstergelerinden biri ihracat. Yüzde 8,7 gerilemiştir. Geçen yıl yüzde 11 daralmıştır. Türkiye'nin durumu dünya ve Avrupa'dan çok daha iyidir. Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi kriz ülkelerinin yanında bulunuyor.



* Suriye ve Irak'taki gelişmeler bizi etkiliyor. Büyümeyi sürdürmemiz takdire yakışır. Bu yıl pek çok olumsuzluğun yanı sıra darbe girişimi yaşamış olmamıza rağmen dünya çapındaki projeleri hizmete açtık. 30 Haziran'da 9 milyar dolarlık İstanbul İzmir Otoyolu osmangazi Köprüsü açılışını yaptık. 26 Ağustos'ta 3 milyar dolarlık Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışını yaptık. Marmaray'ı 2013'te hizmete açmıştık. İnşallah 20 Aralık'ta Avrasya Tüneli'nin açılışını yapacağız. Hızlı tren projelerimiz devam ediyor. Ankara İstanbul ve Ankara Konya'ya ilave, Ankara Sivas, İzmir ve Bursa Bilecik'i hayata geçiriyoruz. Kars Tiflis'i de çok yakında hayata geçireceğiz.



* Gelişmekte olan bir ülke olarak lafta yapmayacağız. İcraatye koyacağız. Yeni bir projede Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir Otoyolu'ndaki 1915 Çanakkale Köprüsü'dür. Köprünün temelini 18 Mart'ta atmayı planlıyoruz. Kanal İstanbul projemiz dünyada eşine az rastlanır bir eser olacaktır. Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacak projede hazırlıklarımız sürüyor. Yeni havalimanımız Türkiye'yi bir numara yapacak. Devlet olarak 25 yılda 25 milyar dolarlık kaynak elde etmeyi planlıyoruz.



* 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanının 90 milyon yolcu kapasiteli kısmını 2019'da açacağız. Şehir hastanelerinde de 10 milyon dolarlık yatırımla farklı bir noktaya taşıyacağız. 21 şehir hastanesi inşa aşamasında. Açılışlarına önümüzdeki aydan itibaren başlıyoruz.