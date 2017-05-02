

Türkiye ve Rusya arasında yarın gerçekleşecek üst düzey zirvenin odak noktasının Suriye krizi olması beklenirken, ikili ticaret ve Türk vatandaşlarına yönelik bariyerlerin de tekrar masada olması öngörülüyor.







İki ülke arasında yaşanan uçak krizinden bu yana St. Petersburg, Çin, İstanbul ve Moskova'dan sonra yarın Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında "kritik" bir görüşme daha yapılacak.







Suriye krizi konusu başta olmak üzere, bölgenin iki önemli aktörü arasında bu süreçte başbakan ve bakanlar seviyesinde birçok kez temas kurulurken, yaşanan sıkıntıların sona erdirilmesi amacıyla özellikle tarım ve turizme yönelik bazı önemli adımlar atılmıştı.







İkili ticarette uçak krizinden önceki seviyelere dönülmesi arzusu, iki liderin sıklıkla dile getirdiği bir husus olsa da, devletin en üst kademelerinde dillendirilen bu arzunun henüz alt kademelere tam anlamıyla indiğini söylemek mümkün değil.







kaynak:yenişafak