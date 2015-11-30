

Paris'teki 21. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na katılmak üzere Fransa'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, bugün Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanoviç, Brezilya Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff, Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob ile görüşecek.







Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili temaslar çerçevesinde, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Lübnan Başbakanı Tamam Selam ve Vietnam Başbakanı Nguyen Tan Dung'ı da kabul edecek.