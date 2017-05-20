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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YARIN BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRECEK!


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YARIN BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRECEK!
Tarih : 20 Mayıs 2017, 11:58
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Yarın Bir İlki Gerçekleştirecek!(6/10)7


ANAP ve DYP'nin lider sorunu yaşadığı için tarihe gömüldüğüne dikkat çeken Barlas "Sistem Başbakanlık merkezli olduğu için de, Turgut Özal Çankaya'da adeta iktidarsızlığa mahkûm edilmişti. Aynı şekilde Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlığına geçince, Tansu Çiller hem Başbakan hem de DYP Genel Başkanı olmuş ve Demirel de, tıpkı Özal gibi iktidarını yitirmişti. Bu konumunu ancak DYP'yi bölerek değiştirebildi. Sonuçta bugüne bakarsak ortada ne ANAP ne de DYP var..."



dedi ve ekledi:



"Yarın toplanacak olan AK Parti Kongresi ile, Erdoğan yeniden kurucusu olduğu ve yıllardır seçim zaferleri ile iktidarda koruduğu partisinin genel başkanı oluyor. Yani geçmişte ANAP'ın ve DYP'nin yok olmak ile biten serüvenleri, artık AK Parti için söz konusu olmayacak."



 



kaynak:sabah








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