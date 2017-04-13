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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE SAĞLIK BAKANLIĞINA SESLENDİLER!

13 aylık Miraç bebek için talep edilen ve ABD'den ithal gelen 175 bin dolar değerindeki ilaçla ilgili ailesi bir an önce onay verilmesini bekliyor

Tarih : 13 Nisan 2017, 12:19
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Sağlık Bakanlığına Seslendiler!(5/10)7


Bingöl'de SMA hastası 13 aylık Miraç bebek için talep edilen ve ABD'den ithal gelen 175 bin dolar değerindeki ilaçla ilgili ailesi bir an önce onay verilmesini bekliyor.



Ahmet (33) ve Zehra Ersöz (25) çiftinin 13 aylık bebeği 2,5 aylık olduğunda Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına yakalandı. Organları gelişmeyen ve makineye bağlı şekilde yaşam mücadelesi veren Miraç bebeğin ailesi, dozu 175 bin dolar olan ilaçla ilgili bir an önce onay verilmesini talep ediyor.



Çocuğunun hastalığın en tehlikeli evresi olan tip bir döneminde olduğunu belirten Anne Ersöz, "Türkiye'de toplam bin 300 SMA hastası çocuk var. Çocuğuna 4 aylıkken SMA hastalığı teşhisi konuldu. 6'ıncı ayından itibaren makineye bağlı yaşıyor. Solunum yetersizliği var, oturamıyor, yutkunamıyor ve hareket edemiyor. Hastalığın ilacı yoktu daha önce sonra yurt dışında üretildiği öğrendik. İlaç ABD'de onay aldı ve ruhsatlandırıldı. İlaç konusunda çok mücadele veriyoruz ama hiçbir cevap alamıyoruz. Çocuğumuz için dozu 175 bin dolar ilacı istiyoruz. Lütfen artık bu ilacı getirtin" dedi.



 



kaynak:habertürk








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