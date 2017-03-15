

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Moskova'da gerçekleşen görüşmeler sırasında iki lider Türkiye'de S-400 sistemlerinin satışını değerlendirdiler ve bu kontratın hayata geçirilmesinde ilgili olduklarını dile getirdiler. Rusya Devlet Başkanı'nın Sözcüsü Dmitri Peskov "İzvestiya" haber ajansına bu bilgiyi doğruladı. Aynı zamanda Savunma Bakanı Sergey Şoygu da bu konunun görüşüldüğünü bildirdi.







GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK







İzvestia'nın bilgilerine göre, Türkiye bu konuda ilgili olduğunu söyledi. Aynı zamanda Peskov Rusya'nın bu alanda işbirliğine karşı olmadığını belirtti. Peskov, "Taraflar ilgili ve görüşmeler devam edecek" dedi.







Savunma Bakanı Şoygu, Türkiye'ye S-400 sistemlerinin satılmasını Kremlin'deki görüşmeler sırasında masaya yatırıldığını söyledi. Tarafların anlaşmaya varılması halinde siparişlerin oluşturulmasıyla iki ülkenin ilgili bakanlıkları ilgilenecek.











kaynak:sabah