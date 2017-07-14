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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN YILDIRIM, ŞEHİTLER İÇİN DUA ETTİ


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Şehitler İçin Dua Etti
Tarih : 14 Temmuz 2017, 16:40
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Başbakan Yıldırım, Şehitler İçin Dua Etti(7/10)3

Başbakan Yıldırım ile birlikte Millet Camisi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için dua etti.

ERDOĞAN, CUMA NAMAZINI KILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde bulunan Beştepe Millet Camisi'nde kıldı.BİNLERCE HATİM DUASI

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kıldırdığı cuma namazı öncesinde, Türkiye genelinde şehitler için okunan binlerce hatmin duası okundu.

Cuma namazında Başbakan Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ da yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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