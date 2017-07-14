Başbakan Yıldırım ile birlikte Millet Camisi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için dua etti.

ERDOĞAN, CUMA NAMAZINI KILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde bulunan Beştepe Millet Camisi'nde kıldı.BİNLERCE HATİM DUASI

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kıldırdığı cuma namazı öncesinde, Türkiye genelinde şehitler için okunan binlerce hatmin duası okundu.

Cuma namazında Başbakan Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ da yer aldı.

Kaynak: haberinburada