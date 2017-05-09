CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE'YE HAREKET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Emirlik Terminali'nden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah uğurladı.
Uğurlama töreninde, Veliaht Şeyh Navaf Ahmed Al Cabir el Sabah, Millet Meclis Başkanı Marzouk Ali Alghanim, Milli Muhafızlar Başkan Yardımcısı Şeyh Mishaal Ahmed Cabir el Sabah, Başbakan Şeyh Cabir Mübarak Hamad el Sabah, Kuveyt Devlet Protokol Müdürü Şeyh Khaled ile Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Murat Tamer de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Kuveyt'ten ayrıldı.
kaynak:sabah
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