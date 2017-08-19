Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli'de AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşutu. Türkiye'nin yol ayrımında olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bir tarafta tek parti CHP'si olma tehlikesi var, diğer tarafta ise müreffeh Türkiye'yi inşa etme fırsatı var." dedi.

"TÜRKİYE YOL AYRIMINDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Geçtiğimiz 4 yılda kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız saldırılar ve bunlara karşı milletimizle birlikte verdiğimiz mücadele geleceğimize damgasını vuracaktır. Türkiye bir yol ayrımındadır. Bir tarafta yeniden 1990'ların, yeniden tek parti CHP'si döneminin zayıf ülkesi olma tehlikesi var. Diğer tarafta ise Demokrat Parti'den başlayan ve günümüzde AK Parti ile süren güçlü, büyük, müreffeh Türkiye'yi inşa etme fırsatı var.

"GEREKEN DERSİ VERECEĞİZ"

Tutturmuşlar yine konuşuyorlar. Bu mücadelenin kadim bir mücadele olduğunu bilmiyorlar. Birisi paralel diyor, birisi PKK diyor. Yapamayacaksınız bölemeyeceksiniz. Gereği neyse yapacağız gereken dersi bulundukları yerde vereceğiz. Almanya'nın başındaki hanımefendiye 4 bin 500 teröristin dosyasını verdim ama kabul olmadı.Bizi ısrarla bir avuç toparağa sıkıştırmaya çalışanlara eyvallah etmediğimiz için bunca sıkıntıyla karşı karşıyayız. Birileri Gümrük Birliği'ni Türkiye'ye yönelik siyasi baskı aracı haline getirmeye kalkarlarsa buna izin vermeyiz.

"REFORMLARA KENDİMİZDEN BAŞLAYACAĞIZ"

Öncelikle reforma nereden başlayacağız? Kendimizden başlayacağız. Tüm şartların aynı kaldığı bir süreçten yeni sonuçlar doğmasını beklemek pek akıllıca olmaz. Buna ihtiyacımız var. Kimse bundan rahatsız olmayacak. Madem 'Büyük, güçlü Türkiye' diyoruz, madem 'Kendisiyle birlikte dostlarına ve kardeşlerine güven veren bir Türkiye' diyoruz, öyleyse önce AK Parti'yi, bunları yapabilecek kapasiteye çıkarmamız şart.

Kaynak: haberinburada