CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEK TİP KIYAFET UYGULAMASININ DETAYLARINI AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, FETÖ sanıklarıyla ilgili planlanan tek tip kıyafet uygulamasıyla ilgili detaylar verdi. Erdoğan, FETÖ'cü darbecilerin tulum giyeceğini, diğer FETÖ sanıklarının ise tek tip pantolon ceket giyeceklerini söyledi.
"TERÖRİSTLER CEKET PANTOLON GİYECEK"
İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri:
Şimdi bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz. Fakat bu tek tip elbise renk olarak badem var ya badem... Badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Bir tulum olacak bir de ceket pantolon olacak. Bunların bir kısmı darbeciler tulum giyecek. Diğerleri de diyelim teröristler ceket pantolon giyecek. Artık istedikleri gibi giyinip gelmek yok.
"BİRER BİRER ORTADAN KAYBOLACAKLAR"
Bugün hala onlara (FETÖ sanıkları) el altından moral ve belki de destek verenler yakında emin olun birer birer ortadan kaybolacaklar. İşte o zaman şimdi mahkemelerde şov yapan bu hainler göreceksiniz acı akıbetleri ile baş başa kalacaklar. Üzüntüm odur ki kendileriyle birlikte ailelerinin de mahvına bunlar yol açacaklar. Dört duvar arasında çürürken bütün bunları düşünecek çok zamanları olacak. Darbeyi milletimizin gücüyle engelleyen Türkiye, darbecilerin cezalarını da hukuk devleti sınırları dahilinde verecektir.
Kaynak: haberinburada
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