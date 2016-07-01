

Fethiye HASAN Gümüşdağ Camii'nin açılışında vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan,konuşmasına birlik ve beraberlik mesajlarıyla başladı. Terör örgütü ve destekçileri ile mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunların benim Kürt kardeşlerimi sevmek gibi bir derdi yok aksine onların düşmanı. Dokunulmazlıkların kalkması ile bunlar mahkemede tek tek hesap verecekler. Belediyeler de öyle. Kim benim vatandaşımın verdiği vergiyi teröre aktarıyorsa hesabını verecek." dedi.







İşte o konuşmadan satır başları







Rabbim bizleri ezansız, bu muhabbetlerde cemaatsiz bırakmasın. Bizler bir olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Bizi bölmek isteyenler hedeflerine ulaşamayacaktır.







LAFLA OLMAZ, ÜRETEREK OLUR







Dün körfeze bir gerdanlık daha yerleştirdik. Bu Osmangazi Köprüsü şuanda 4 numara. 26 Ağustos'ta Yavuz Sultan Selim köprüsünü açacağız. O da dünyada bir numara olacak. Her geçen gün daha ileriye gidiyoruz daha da ileriye gideceğiz. Bu lafla olmaz, üreterek olur, yatırımlarla olur.Hatırlayın 20 yıl önce şu Küçükçekmece neydi. Şimdi nereden nereye geldi. İnşallah metromuz da gelecek. Yol ve su medeniyettir.







İSTANBUL'A ÇOK YANLIŞLAR YAPTIK







1994'de İstanbul'da belediye başkanı olduğumda susuzluk vardı, çöp tepeleri vardı, su istasyonları kurulmuştu. Ama biz 1,5 yılda İstanbul'a suyu getirdik. Artık İstanbul'un su sorunu kalmadı.Hava kirliliği sorunu da vardı gazeteler maske dağıtıyordu. 2 yılda havayı da temizledik. Her geçen gün İstanbul daha da ileriye gidiyor. İstanbul sıradan bir şehir değil. Dünyanın gözdesi bir şehir. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar olmaz. Ama İstanbul'a çok yanlışlar da yaptık. Ucube inşalarla bizler İstanbul'un güzelliğine bizler de zarar verdik. İmar planlamalarıyla kentsel dönüşüm yapalım. Yangın çıksa itfaiye giremiyor, depreme dayanıklı binalar yapılmalı. Ama ne yazık ki bize karşı dirençler var. İstiyorum ki canımız yanmadan bu adımları atalım. İstanbul'umuzun güzelliğine gölge düşürmeyelim.







BİR ŞEHİT VERİYORUZ, 10 TERÖRİST İNDİRİYORUZ







Salı günü bir bayramı kutlayacağız ama hüzünlüyüz, acılar içinde kutlayacağız. Şehitlerimiz var ama bilin ki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bir şehit veriyoruz ama 10 teröristi de indiriyoruz. Büyük ihtimalle İstanbul'daki saldırıyı DAEŞ'in yaptığı ortada. Şunu biliniz ki terörün ve teröristin dini, ırkı ve milliyeti yoktur. Mücadelemiz sona erene kadar devam edecek.







TEK TEK HESAP VERECEKLER







Mardin'de askerimizle polisimizle iftar yaptık. Sordum bitirelim mi? diye. Sonuna kadar devam edelim dediler. İşte bu kardeşlerim şehitliği inanmışlar. İnşallah bu işi er ya da geç bitireceğiz. Bunların benim Kürt kardeşlerimi sevmek gibi bir derdi yok aksine onların düşmanı. Dokunulmazlıkların kalkması ile bunlar mahkemede tek tek hesap verecekler. Belediyeler de öyle. Kim benim vatandaşımın verdiği vergiyi teröre aktarıyorsa hesabını verecek.