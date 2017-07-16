Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki törende konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye'nin yakın tarihinde yaşadığı en büyük ihanet ve darbe girişiminin birinci yıl dönümünde bir araya geliyoruz.

O gece hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Darbecilerin karşısına dikilen her bir vatandaşımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

15 Temmuz'da nasıl bir millet olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik. Özellikle gençler konusunda ümitsizliğe düşmüş olanlar vardı.

O gün gördük ki küllerin altında kor bir ateş yanıyordu. Vakti ve saati geldiğinde o kor istiklaline el uzatanlara karşı bir aleve dönüşür.

"40 YILLIK PLANI 20 SAATTE BOZDUK"

Bir asır önce yedi düvelin bir araya gelip, tüm gücüyle yüklendiği Çanakkale'de herkesi şaşırtan bir zafere imza atmıştık. 15 Temmuz'da da yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin 40 yıllık planını 20 saate kalmadan bozarak tarihimize yeni bir zaferi nakşettik. Savaşlar, ordular arasında olur. Türk milleti 15 Temmuz'da ordulaşmış bir ihanet çetesine karşı yüreğindeki imanı ve çıplak elleriyle bir mücadele verdi

İDAM SLOGANLARINA YANIT

Ben sizle kanaatimi paylaştım. Parlamentoya gelir. Ben parlamentodan geçeceğine inanıyorum. Bana geldiğinde ben tereddütsüz onaylarım. Çünkü 250 şehidimizin ve milletimizin ahı var. Hans ne der George ne der ben dinlemem.

KILIÇDAROĞLU'NA KONTROLLÜ DARBE TEPKİSİ

Bugün baktım (CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) konuşuyor ve konuşurken de hala bu olayı kontrollü bir darbe olarak ifade ediyor. Kimseyi aldatmayalım, bu olaya kontrollü darbe demek gerçekten bir nasipsizliktir, bu olaya kontrollü darbe demek nasipsizliğin ötesinde vurdum duymazlıktır. Siz bu milleti ne zannediyorsunuz Nasıl kalkar da buna kontrollü darbe dersiniz Siz yoksa bu sürecin hala böyle devam etmesini mi istiyorsunuz Kusura bakma, olağanüstü hal pazartesi günü Milli Güvenlik Kurulu gündemine gelecek, konuşacağız ve hükümetimize tavsiye kararını alacağız."

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 tarihinde milletvekillerimiz ve milletimizle birlikte dualarla, salavatlarla, tekbirlerle açılmıştı. Aradan 96 yıl geçtikten sonra 15 Temmuz 2016 tarihinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi, yine milletvekillerimiz ve milletimiz tarafından aynı şekilde dualarla, tekbirlerle müdafaa edilmiştir."

"EY FET SENİN GİDECEĞİN YER VAR MI?"

Kimse Pensilvanya'daki bu Feto'nun bütün kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmaktan çekinmesin. Ne biliyorsa söylesin. Adını anmaktan çekinmesin. Çünkü biz Müslümanlar olarak iki kişi konuşuyorsak üçüncüye hainlerin kim olduğunu anlatmalıyız, öğretmeliyiz ki herkes bilsin.

Bu millete nasıl kıydınız, bu milleti nasıl parçaladınız Ey Feto, senin gideceğin yer var mı? Bu milleti parçalamak için yapmadığın iş kaldı mı Çalmadığın kapı kaldı mı Şimdi Pensilvanya'da 400 dönüm yeri sana tahsis ettiler, oradan dünyayı idare ediyorsun.

"DURMAK, DURAKSAMAK, DİNLENMEK YOK"

15 Temmuz gecesi bu vatana kıymaya çalışanlar şimdi mahkemelerde ihanetlerinin hesabını veriyorlar. Suyunu içtikleri, ekmeğini yedikleri vatanlarını Pensilvanya'daki şarlatanın emriyle 1 dolara satanlar zindanlarda çürürken bu Meclis milletimize hizmete devam edecek. Çünkü milletimize sözümüz var. Cumhurbaşkanlığıyla, Meclisiyle, hükümetiyle, tüm resmi ve özel kurumlarımızla birlikte ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak, 2023 hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. Bu sözümüzü yerine getirene kadar ne bize ne Meclisimize ne hükümetimize ne de milletimize durmak, duraksamak, dinlenmek yoktur.

Kaynak: haberinburada