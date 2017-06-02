Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT CENAZESİNE KATILACAK


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT CENAZESİNE KATILACAK
Tarih : 02 Haziran 2017, 16:32
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Cenazesine Katılacak(8/10)8


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şirnak'ta düşen helikopterde şehit olan Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker'in Çatalca'daki cenazesine katılmak üzere helikopterle hareket etti. 



Erdoğan öğlen saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, evinin yakınındaki helikopter pistine gitti. Erdoğan helikoptere binmeden önce kendisini görüntüleyen gazetecilere de el salladı. Erdoğan helikoptere bindikten sonra helikopter birkaç dakika bekledi. Bu sırada Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın helikoptere binmek için koştuğu görüldü. Helikopter Albayrak'ın da helikoptere binmesinin ardından havalandı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Şehit  Cenazesine  Katılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER