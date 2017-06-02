CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT CENAZESİNE KATILACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şirnak'ta düşen helikopterde şehit olan Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker'in Çatalca'daki cenazesine katılmak üzere helikopterle hareket etti.
Erdoğan öğlen saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, evinin yakınındaki helikopter pistine gitti. Erdoğan helikoptere binmeden önce kendisini görüntüleyen gazetecilere de el salladı. Erdoğan helikoptere bindikten sonra helikopter birkaç dakika bekledi. Bu sırada Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın helikoptere binmek için koştuğu görüldü. Helikopter Albayrak'ın da helikoptere binmesinin ardından havalandı.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar