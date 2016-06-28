

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile ilişkilerin düzeltilmesi konusunda sağlanan mutabakatla ilgili, "Gazze'deki Filistinlileri rahata erdirecek adımları inşallah süratle atacağız. Cuma günü inşallah gemi yola çıkacak. İlk gemi Aşdod Limanı'na ulaşacak. Bu yardımların Gazze'ye teslim edilmesiyle Filistinli kardeşlerimiz ikinci bir bayramı yaşayacak" dedi.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve vatandaşlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar yaptı. İftarın ardından konuşma yapan



Erdoğan, İsrail'le Filistin konusunda sağlanan mutabakata değindi. 2010 yılında Filistin'e yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail tarafından saldırılması sonucu ilişkilerin bozulduğunu hatırlatan Erdoğan, en başından beri ilişkilerin düzelmesi için üç şart öne sürdüklerini söyledi. Sağlanan mutabakat sonucu Ramazan Bayramı öncesi Mersin Limanı'ndan yol çıkmak üzere Gazze'ye içinde gıda ve giyim eşyalarının bulunduğu yardım gemisi gönderileceğini dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti:







"2010 yılında Filistin'e yardım götüren Mavi Marmara gemisinin basılıp 10 vatandaşımızın şehit edilmesi hadisesinin ardından İsrail ile sorunlu bir döneme girmiştik. Bu hadisenin ardından iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmek için ABD başta olmak üzere üçüncü tarafların hep girişimleri oldu. Biz en başından beri İsrail ile ilişkilerin düzeltilebilmesi için 3 şartın yerine getirilmesi gerektiğini söyledik. ‘İsrail bu eyleminden dolayı Türkiye'den resmen özür dilemeli' demiştim. 2013 yılında ABD Başkanı Sayın Obama'nın şahitliğinde İsrail Başbakanı bu özrü şahsen bana ifade etti. Bu, kendileri tarafından da ifade edildi. İkinci şartımız, İsrail'in Mavi Marmara'da şehit edilen masumların ailelerine tazminat ödemesiydi. Prensipte üzerinde daha önceden anlaşma sağladığımız bu şart da 20 milyon dolar olarak rakamın kesinleştirilmesiyle yerine getirilmiş oldu. Yani, her bir şehidimiz için 2 milyon Dolar banka hesabına İsrail tarafından yatırılacaktır. Üçüncü şartımız, Mavi Marmara şehitlerimizin amacı olan, bu uğurda canlarını verdikleri Gazze'de yaşayan Filistinliler'in hayat şartlarının iyileştirilmesi noktasında abluka veya ambargonun kaldırılmasıydı. Dün Roma'da varılan anlaşma uyarınca elektrik ve su altyapısının çözülmesi hususunda anlaşmaya



varıldı. ‘Ya limana bir elektrik enerjisi veren gemi yerleştirelim veya orada Almanlar'ın işlettiği bir santralle elektrik verelim' dedik. Bunun da tüm şebekelerini Türkiye olarak yenileyeceğiz. Şimdi bu da kabul edildi. Su, maalesef sıkıntı. Bunun için de ‘denizden su alalım veya sondaj yapalım' dedik. Bu noktada bunu da kabul ettiler. Hatta gerekirse yılda 50 milyon metreküp suyu kendilerinin vermesi noktasında da bir beyanda bulundular. Gıda, sağlık, konut gibi temel ihtiyaçlara kadar her alanda Gazze'ye Türkiye aracılığıyla yardım ulaştırılabilecek. Bu bayram öncesi 14 bin tonluk gemiyle gıda, giyim eşyası, ayakkabı türü şeyleri inşallah Mersin'den yola çıkmak üzere Gazze'ye ulaştıracağız. Ayrıca Batı Şeria'daki sanayi bölgesiyle ilgili proje de hayata geçirilecek.”







"GAZZE'YE İLK GEMİ CUMA GÜNÜ YOLA ÇIKACAK”







"Türkiye olarak bu sürecin tamamını Filistinli kardeşlerimizle istişare içerisinde yürüttük” diyen Erdoğan, "Dün Sayın Abbas'la, Cuma günü de Sayın Halid Meşal ile görüştük. Kendileri bu gelişmeleri gayet olumlu değerlendirdiler ve biz de yola devam ettik. Biz bugüne kadar ne Filistinli kardeşlerimizin haklarına halel getirecek, ne de Mavi Marmara şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek hiçbir şartı kabul etmedik, etmeyiz. Gazze'deki Filistinlileri rahata erdirecek adımları inşallah süratle atacağız. Cuma günü inşallah gemi yola çıkacak. İlk gemi Aşdod Limanı'na ulaşacak. İnşallah bu yardımların Gazze'ye teslim edilmesiyle Filistinli kardeşlerimiz ikinci bir bayramı yaşayacak” şeklinde konuştu.







"EKONOMİK İLİŞKİLER ÇOK FARKLI BİR ŞEKİLDE GELİŞMEYE BAŞLAYACAKTIR”







Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı da unutmadıklarını dile getiren Erdoğan, "İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki hukuksuzluklarına karşı itirazlarımızı bu görüşmeler başladıktan sonra devam ettireceğiz. Bu durum Gazze'deki kardeşlerimize yapacağımız katkıları sunmamıza engel değildir. Türkiye ile İsrail arasında varılan anlaşmanın iki ülke ve Filistin açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle ayrıca ekonomik ilişkiler de çok farklı bir şekilde gelişmeye başlayacaktır. Anlaşmaya katkısı olan ABD Başkanı Sayın Obama başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum, teknokratlarımıza, bürokratlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.