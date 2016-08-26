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cumhurbaşkanı erdoğan putin'le telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 16:45
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le Telefonda Görüştü(0/10)


Türkiye'nin Suriye sınırındaki Cerablus operasyonu sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e "Fırat Kalkanı" harekatı hakkında bilgi verdi.



Görüşmede, bölgenin güvenliği açısından IŞİD başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle ortak mücadelenin büyük önem taşıdığına işaret edildi.








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