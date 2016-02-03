O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PERU'DA


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PERU'DA
Tarih : 03 Şubat 2016, 09:16
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Peru'da(5/10)4


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, ülkelerindeki çatışmalardan kaçan 2 milyon 700 bin insan, Suriyeli olarak söylüyorum ve bunun yanında artı 150 bini aşkın Iraklı'ya da ev sahipliği yapıyor. İnsani meselelerdeki hassasiyetiyle bilinen Peru'nun da Suriyeli mültecilerin acısına ortak olacağına, bu meselenin uluslararası alanda hakkettiği yeri alması için çaba göstereceğine eminim" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Peru Devlet Başkanı Ollanta Humala, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Başkanlık Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Peru'ya gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Humala'ya teşekkürlerini iletti.








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Peru  Da    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER