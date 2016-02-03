

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, ülkelerindeki çatışmalardan kaçan 2 milyon 700 bin insan, Suriyeli olarak söylüyorum ve bunun yanında artı 150 bini aşkın Iraklı'ya da ev sahipliği yapıyor. İnsani meselelerdeki hassasiyetiyle bilinen Peru'nun da Suriyeli mültecilerin acısına ortak olacağına, bu meselenin uluslararası alanda hakkettiği yeri alması için çaba göstereceğine eminim" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Peru Devlet Başkanı Ollanta Humala, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Başkanlık Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Peru'ya gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Humala'ya teşekkürlerini iletti.