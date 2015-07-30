

Pekin'deki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'le birlikte Türk-Çin İş Forumu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Çin ile 2000 yılında 1,24 milyar dolar olan dış ticaret açığının bugün 22 milyar dolara çıkmış olmasını" eleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda yaptığı açıklamalardan satır başları:







- Çin şu an uzak Asya'daki en büyük, dünyada ise üçüncü büyük ticari ortağımızdır.







- Çin ile 2000 yılında 1,24 milyar dolar olan dış ticaret açığı bugün 22 milyar dolara çıkmış durumda. Bu rakamın dengeli bir hale kavuşması için beraberce çaba göstermemiz gerekiyor. Bu konuda Çin'in yapacağı yatırımlar büyük önem taşıyor.







- Bir Türk-Çin Üniversitesi kurulmasını da ciddi anlamda önemsiyoruz. Bir diğer önemli adım da döviz kuru baskısından kurtulmak için milli paralarımızla alışverişi yapma sürecidir. Bunu da aramızda etraflıca görüştük.







- Ülkemizi ziyaret eden Çinli turist sayısı her geçen yıl artıyor. Ancak yurt dışına çıkan Çinli turist sayısının 100 milyonu aştığı dikkate bakındığında ülkemize düşen payın az olduğunu görüyoruz.