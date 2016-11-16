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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAKİSTAN'DA


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAKİSTAN'DA
Tarih : 16 Kasım 2016, 17:00
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da(6/10)7


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 15.00'te Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamabad Nur Khan Hava Üssü'ne gelişinde Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Başbakan Dış Politika Danışmanı Sertac Aziz, Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Pakistan Protokol Genel Müdürü Sahibzade Ahmethan, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve eşi Aslı Girgin, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Murat Mustafa Onart ile İslamabad Büyükelçiliği personeli tarafından karşılandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcıları Veysi Kaynak, Tuğrul Türkeş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de İslamabad'a geldi.



Erdoğan ve beraberindekiler burada coşkuyla karşılandı.



 



kaynak:ahaber








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