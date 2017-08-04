CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, OZAN TUFAN'A TAKILDI: KİLO VERMEN LAZIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kaldığı maç sonrasında sarı-lacivertli takımı kutladı. Karşılaşmayı tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe'nin soyunma odasına gitti.
ERDOĞAN, OZAN'IN KULAĞINI ÇEKTİ
Teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcularla tek tek tokalaşan Erdoğan, tur atlamalarından dolayı sarı-lacivertlileri kutladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da eşlik etti. Erdoğan maçın hakemlerini de soyunma odasında ziyaret etti. Erdoğan, Ozan Tufan'ı da tebrik ederek kilo vermesi gerektiğini esprili bir dille kendisine söyledi.
Kaynak: haberinburada
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