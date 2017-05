Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da toplu açılış töreni sonrası halka hitap etti. Kendisini dinlemeye gelen on binlerce vatandaşın 'İşte Ordu, İşte Komutan' sloganlarıyla karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hani hep soruyorlar ya 16 Nisan'dan sonra ne olacak? Terör örgütlerine karşı çok daha güvenli bir şekilde karşı çıkabileceğiz" dedi. Türkiye'nin terörle mücadelede gösterdiği başarıya dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne PYD'yi, ne YPG'yi biz sınırlarımızda asla barındırmayız. Bazıları soruyor, 'devlet kuracaklar mı?' Haşa... Onlara oralarda devlet kurdurtmayız, bunu da herkes bilsin" dedi.







Ordu'da toplu açılış töreni sonrası halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 Haziran'da ülkemizin zayıf düştüğünü sanıp, sırtlanlar gibi saldırdılar. Milletimizden aldığımız destek ve yetkilerimizle duruma el koyduk ve ülkemizi yeniden seçime götürdük. Yeniden istikrar sağlandı" dedi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:







"PAZAR GÜNÜ HERKES SANDIĞA!"







15 Temmuz'da tarihimizin en ağır ihaneti ile karşılaştık. Ordu'nun terörle mücadelede 17 şehidi var. Dün İstanbul'da şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikteydi. Onların güçlü duruşunu gördükçe güvenim arttı. Sakın ha benim bir oyumdan ne olacak demeyin. Pazar günü herkes sandığa. Nerede akrabanız varsa arayacaksınız. Oylarını kullandılar mı soracaksın ki eze eze gelelim. Batı'ya cevap olacak tamam mı? Unutmayın bir komutan vatanı kurtarır, bir oyda yeri geldiğinde ülkenin geleceğini belirler. Onun için 16 Nisan'da tek bir oyun bile ziyan olmasına izin vermeyin. Sadece 20 ayda 11 bine yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Teröristlerin buralara sızma planlarını biliyorsunuz, bunları gömüyoruz, gömeceğiz. Bu milleti, ümmeti bölemeyecekler. Onun için bunların üzerine gitmek ve Pazar günü bunun için oyumuzu kullanıyoruz. Sadece terör örgütleriyle değil ekonomide de ayağımıza çelme takıldı. Kabuğumuza çekilme yerine sahaya girmeye karar verdik. Terör örgütlerini kazımak için her alanda büyük bir mücadele başlattık. Terör örgütlerini hedef alan bu mücadelede kimsenin gözünün yaşına bakmadık. Mesele şu veya bu şahsın değil ülkenin bekası meselesidir. Bu süreçte atılan her adım hukuk içinde atılmıştır.







kaynak:sabah