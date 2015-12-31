

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada, '2015 yılı içinde ülke içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 100'ü bulmuştur. Bu dönemde şehit verdiğimiz 200 güvenlik görevlimiz ve olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımız, en büyük üzüntü kaynağımızdır' dedi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Suriye'de 400 bin masum insanı katleden, 12 milyon insanı evinden, yurdundan eden zalim Esed rejiminin ve destekçilerinin son hedeflerinden biri de Bayır-Bucak Türkmenleri olmuştur. Bu öz kardeşlerimize sahip çıkmak, Türkiye olarak, millet olarak bizim boynumuzun borcudur" ifadelerine yer verdi.



"KARIŞ KARIŞ TERÖRİSTLER TEMİZLENİYOR"







Erdoğan, açıklamasının devamında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bölücü terör örgütünün üstesinden gelecek güce, imkana ve kararlılığa sahiptir. Güvenlik güçlerimiz, hem dağları, hem de şehirleri, karış karış teröristlerden temizliyor, temizlemeye devam edecek. 2015 yılı içinde ülke içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 100'ü bulmuştur" ifadesini kullandı.