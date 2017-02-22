

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müteahhitlik firmalarımız yakın coğrafyamızda önemli işlere imza attılar atmaya da devam ediyorlar. Ancak potansiyelimizin çok altında kaldığımızı belirtmek istiyorum" dedi.







15 Temmuz'a vurgu yapan Erdoğan, 15 Temmuz bir kez daha göstermiştir ki; öldürmeyen her darbe güçlendirir. Türkiye krizlerden darbelerden güçlenerek çıkmayı başarmış bir ülkedir. Bizim kitabımızda geriye gitmek yoktur" diye konuştu. Erdoğan, AK Parti, MHP, CHP ve HDP tabanına 'Gelin bu büyük tarihi reformda bir konsolidasyona gidelim'çağrısı yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'nde konuştu. "Kazanımlarımızın heba olmasına asla izin vermeyeceğiz" diyen Erdoğan'ın konuşmasınnı satır başları şöyle:







Bir gerçek ki son yıllarda yakın coğrafyamız büyük sıkıntı içinde. İnsani dramların dumanı her taraftan yükseliyor. Kriz bölgelerinde faliyet gösteren iş adamlarımız olumsuz yönde etkilenmektedir. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde veya Türkiye'ye gelen hükümet başkanlarına bu konuda telkinlerimizi yapıyoruz. Çok emek verdik, dişimizle tırnağımızla çalıştık. 2023 hedeflerine ulaşmak için çok daha büyük başarılara imza atacağız. Türkiye'yi 14 yılda 3 kat büyüttük. İnşallah dünyanın en büyük 10 ekonomisinin arasına gireceğiz. Biz ülkemize, milletimize, iş adamlarımıza inanıyoruz. 15 Temmuz bir kez daha göstermiştir ki; öldürmeyen her darbe güçlendirir. Türkiye krizlerden darbelerden güçlenerek çıkmayı başarmış bir ülkedir.







ÜLKEMİZİN MÜHRÜNÜ VURUYORSUNUZ







Biz müteahhitlerimizin yurdışında faaliyet üstlenmelerini, ülkelerimizin değerini mühürünü vurduğunuza inanıyorum. Şantiyesinin önünde bayrağını dalgalandıran her firmamız önemlidir. Potansiyelimiz olmamız gereken seviyenin çok altında. Bizim firmalarımız yüzde 8'in dahi altında kalıyor. Çinliler yüzde 5, İtalyanlar yüzde 10 paya sahipken bizimkisi yüzde 5i bulmuyor. Kriz bölgelerinde faaliyet gösteren iş adamlarımızın özellikle de müteahhitlerimizin yaşanan sıkıntılardan olumsuz etkilendiği görülmektedir. Kazanımlarımızın heba olmasına asla izin vermeyeceğiz.







"BİZİM KİTABIMIZDA GERİYE GİTMEK YOK"







Kaosla, darbeyle dize getiremedikleri Türkiye'yi ekonomiyle vurmaya çalışıyorlar. Dedikoduya gerek yok. Biz ülkemizin durumunu biliyoruz. Sıkıntı yok. Bizim kendi programlarımızı uygulamamız gerekiyor. Türkiye varlık fonu gibi araçlar bu amaçla hayata geçiriliyor. Suriye'de aktif politika izliyoruz. Irak'ta söz sahibi olmak istiyoruz. İlgili tüm kesimlerle elele vererek yeni yöntemler arıyoruz. İhracatımız yeniden yükselme eğilimine girdi, turizmde kıpırdanma başladı, istihdam seferberliğine katılmak için iş adamlarımız istekli. Bir kez daha özellik ifade ediyorum. ?Bizim kitabımızda geriye gitmek yoktur, ileriye, daima ileriye, bunu da kararlı bir şekilde yol almak suretiyle sürdürmek zorundayız. Milletimize sözümüz var, inşallah Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Milletimize sözümüz var. Vesayet güçleriyle uğraşmaktan darbe girişimine kadar her türlü zorlukla mücadele ettik.







"GELİŞMİŞ ÜLKELER KÖTÜ BİR SINAV VERDİ"







Suriye'de fitili ateşlenen sorunların dünyayı ateşe atabileceğini ABD ve Avrupa'daki terör saldırılarıyla gördük. Dikenli teller çözüm değildir. Çözüm buradaki insanların geleceğini güvenlik altına almaktır. Gelişmiş ülkeler Suriye ve Irak krizinde kötü bir sınav verdi. Değişim hayatın en önemli gerçeğidir. Millet olarak bizimde geçmişimizden aldığımız tecrübeyle daha müreffeh bir gelecek için çalışmamız gerekiyor. Değişimin ülkenin yönetim sisteminden uzak kalması mümkün müdür? Gayri meşru güç odakları mevcut sistem içindeki çatlaklardan sızarak güçlenmiştir. Her kim Türkiye'nin bu şekilde yoluna devam etmesi gerektiğini söylüyorsa ya geçmişten bihaberdir ya da bilmiyordur.







"YA DÜRÜST OLUN!







Değişimin ülkenin yönetim sisteminden uzak kalması mümkün müdür? Gayri meşru güç odakları mevcut sistem içindeki çatlaklardan sızarak güçlenmiştir. Her kim Türkiye'nin bu şekilde yoluna devam etmesi gerektiğini söylüyorsa ya geçmişten bihaberdir ya da bilmiyordur. Bu noktaya durduk yerde gelmedik. Türkiye yasama yürütme ve yargı arasındaki çekişmelerden büyük zarar görmüştür. Şu anda bakıyorum 16 Nisan'la birlikte artık Türkiye'de yasama organı yok diyorlar. Ya dürüst olun! Siyaset dürüst yapılırsa millet sizi bir yerlere getirir. Eğer dürüst yapmassanız sittin sene aynı yerde kalkarsanız. Yürütme Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde toplanıyor. Yasama var yürütme var yargı var. Bunların ortadan kalkması söz konusu değil.







"10 YILDIR İŞLER YÜRÜYOR DİYORLAR!







Ahmet Necdet Sezer, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Turgut Özal.. Bu dönemlerde yaşananları unutmamalıyız.Ahmetli Ecevit'in yüzüne anayasa fırlatıldı mı? Sonrasında döviz ne oldu? Rahmetli Özal ve Demirel'in nasıl birbirine girdiklerini hatırlayın. Bunları yaşadık mı yaşadık. Biz bunları görmek istemiyoruz. Anayasa komisyonunda bile pet şişelerin nasıl fırlatıldığını gördünüz, bacak ısırmadan burun kırmaya kadar her şeyi gördünüz. Öbür sistemde bu olsa bile asgariye düşer.







Biz diyoruz ki hep birlikte Türkiye olacağız. Bunun başka çıkışı yok. Şu anda bu çalışmada bile anayasa komisyonunda masaların üzerinde nasıl uçuşulduğunu gördünüz. Genel Kurul'da bacak ısırmadan tut burun kırmaya kadar bunları da gördük. Öbür sistemde bunlar olsa da asgariye düşer. 2007 anayasa değişikliği ile meşrutiyetini halktan alan iki yürütme gücüne sahip olduk. Birileri 10 yıldır işler yürüyor diyor. Onu sen gelde bize sor. Keramet sistemde değil, aynı siyasi ekolden gelen birbirlerini yakından tanıyan insanlar bu makamda olduğu için sorun çıkmadı. Sabırla hamdolsun işi bu noktaya kadar getirdik. Yarın öbür gün farklı amaçları olanlar bu makama gelirse seyreyleyin gümbürtüyü. 16 Nisan milletimizin talebi üzerine meclisin bu noktaya getirdiği bir çözümdür.







"KANDİL GELİN 'HAYIR'DA BULUŞALIM DİYOR"







Açıkça söylemeliyim. Bir evet safı var bir de hayır. Kandil ne diyor? Gelin hayırda buluşalım diyor. 40 yıldır bu ülke bunlarla mücadele ediyor. Bunların çağrısı hayır oyuna. Burası çok önemli: Kişi sevdikleriyle beraberdir bunu unutmayın.







Buradan sesleniyorum; gelin 16 Nisan'da güçlü bir konsolidasyona gidelim ve böylece 16 nisan'da güçlü ve büyük bir Türkiye'nin temel taşlarını yerine koyalım. Şu 18 maddenin daha bütüncül olarak bir çözüme kavuşturulması için bir mücadele verildi ama ne yazık ki bu ülkede siyaset, siz ne diyorsanız, beyaz diyorsanız o siyah diyor. Gelin oturalım, konuşalım, bir neticeye varalım. Ama öyle olmadı. Sonunda gerek AK Parti gerek MHP'nin uyumu, onların dayanışma içerisinde demek ki olabiliyor. Parlamentoda bu kararlılığı, bütünleşmeyi sağolsun buraya getirdiler.















kaynak:milliyet