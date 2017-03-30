CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN O KENTTEKİ MİTİNGİNİ ERTELEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstasyon Meydanında saat 14.30'da yapacağı mitingin neden ertelendiğine ilişkin bilgi verilmedi.
Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Cumhurbaşkanımızın 15 Nisan'da yani referandumdan 1 gün önce Erzurum'da bulunmasının Erzurum'a verdiği önemi ortaya koymaktadır" demekle yetindi.
kaynak:hürriyet
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