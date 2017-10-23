CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NİKAH ŞAHİDİ OLDU!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı İffet Polat'ın kızının nikah şahidi oldu.
İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı İffet Polat'ın kızının nikah törenine katıldı.
NİKAHI MEVLÜT UYSAL KIYDI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikaha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile çok sayıda davetli yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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