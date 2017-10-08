Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu'nu İstanbul'da hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu'nu ziyaret etti.

ERDOĞAN'DAN SÜLEYMANOĞLU'NA ZİYARET

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'dan İstanbul'a geçmesinin akabinde, halen Ataşehir Memorial Hastanesi'nde bulunan Süleymanoğlu'nun yanına uğradı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Ataşehir Memorial Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Transplantasyonu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat'tan Süleymanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, karaciğer nakli işleminin başarıyla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade ettiği öğrenildi.

20 DAKİKA SOHBET ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret esnasında, bizzat Süleymanoğlu ile de yaklaşık 20 dakika sohbet etti. Efsane halterci Süleymanoğlu, geçirdiği rahatsızlık sırasında kendisine gösterilen özel ilgiden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ataşehir Memorial Hastanesi'nde karaciğer nakli yapılmış başka hastaları da ziyaret ederek şifalar dilediği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada