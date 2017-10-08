CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NAİM SÜLEYMANOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu'nu İstanbul'da hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu'nu ziyaret etti.
ERDOĞAN'DAN SÜLEYMANOĞLU'NA ZİYARET
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'dan İstanbul'a geçmesinin akabinde, halen Ataşehir Memorial Hastanesi'nde bulunan Süleymanoğlu'nun yanına uğradı.
SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI
Ataşehir Memorial Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Transplantasyonu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat'tan Süleymanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, karaciğer nakli işleminin başarıyla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade ettiği öğrenildi.
20 DAKİKA SOHBET ETTİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret esnasında, bizzat Süleymanoğlu ile de yaklaşık 20 dakika sohbet etti. Efsane halterci Süleymanoğlu, geçirdiği rahatsızlık sırasında kendisine gösterilen özel ilgiden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ataşehir Memorial Hastanesi'nde karaciğer nakli yapılmış başka hastaları da ziyaret ederek şifalar dilediği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Demirtaş'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu!
- Van'ın Gururu Asya! 4 Yaşında Kuran-I Kerim'i Hatim Etti
- İlk Beyin Ameliyatının 11 Bin Yıl Önce Aksaray'da Yapıldığı Ortaya Çıktı!
- Iraktaki Savaştan Kaçıp Gelen Şeyme, 16 Çocukla Tek Odalı Evde Kalıyor
- 20 Yıldır Ödenmeyen Fatura, Memurun İflahını Kesti
EKONOMİ HABERLERİ
- Abd'nin Vizeleri Durdurmasının Ardından Dolar Yükselişe Geçti
- Türkiye'de 404 Turizm Tesisine Yeşil Yıldız Belgesi Verildi
- Hamsinin Fiyatını Gören Tezgahtan Kaçıyor
- Dünyanın Çalışan En Eski Barajının, Arkeoparka Dönüştürülmesinde Sona Yaklaşıldı
- Türkiye'de Bir İlki Gerçekleştirdi, Şimdi Paraya Para Demiyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar