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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MYANMAR'LA İLGİLİ TÜRKİYE'NİN HAREKETE GEÇECEĞİNİ AÇIKLADI


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'la İlgili Türkiye'nin harekete Geçeceğini Açıkladı
Tarih : 28 Ağustos 2017, 23:30
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'la İlgili Türkiye'nin Harekete Geçeceğini Açıkladı(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevinin 3. yılında, Oğuz Haksever'in sunumunu yaptığı özel yayında soruları yanıtladı.

Erdoğan Myanmar vahşetiyle ilgili alınan kararı açıkladı. Erdoğan şunları söyledi:

"BU KONUNUN TAKİBİNİ BM'DE YAPACAĞIZ"

Maalesef dünya Myanmar'a, diyebilirim ki kör ve sağır. Duymuyor ve görmüyor. Bu son Bangladeş olayı ise çok daha acınası bir olay. Gelen rakamlar maalesef 3 bin civarında insanın bu şekilde mağdur edildiği, hatta ölmesine neden olan bazı adımların atıldığı istikametinde. Tabii bu konuyla ilgili biz bunu ağır, şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Yine onun takibini de ilgili uluslararası kurumlar vasıtasıyla başta BM olmak üzere dile getireceğiz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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