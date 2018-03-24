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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MÜNBİÇ'İ KOMUTA KADROSUYLA İSTİŞARE EDİYORUZ


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'i Komuta Kadrosuyla İstişare Ediyoruz
Tarih : 24 Mart 2018, 20:30
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'i Komuta Kadrosuyla İstişare Ediyoruz(5/10)1

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonundan sonra sıranın Münbiç'e geldiğini belirterek, "Münbiç'i komuta kadrosuyla istişare ediyoruz. Ama Münbiç'e ihtiyaç var mı derseniz, evet var" dedi.

"KADERİN ÜSTÜNDE BİR KADER VARDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Durugöl Spor Salonunda düzenlenen Ordu 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti. Partilileri selamlayan Erdoğan, Ordu'ya hava muhalefeti sebebiyle 3 saat gecikmeli geldiklerini belirterek, "Kusura bakmayın, elimizde olmayan sebeplerle gecikmeli olarak huzurunuza geldim. Zira hep söylüyoruz ya 'Kaderin üstünde bir kader vardır.' İstediğiniz kadar planınızı yapın ama sizin planınız çalışmıyor, hakim plan çalışıyor. Şimdi de öyle oldu" diyerek sözlerine başladı.

"BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ"

Bu sırada salondaki partililerin "Reis bizi Münbiç'e götür" sloganına Erdoğan, "Bunları komuta kadrosuyla görüşerek, istişare ederek yapıyoruz. Ayaküstü yaparsak olmaz. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz, diyorum ki 'Münbiç'e ihtiyaç var mı, yok mu?' Eğer 'var' derlerse önce ben, sonra sizleri yanıma alıp beraber gideceğiz. Çünkü beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey Ordu'yu hatırlatıyor. Böyle yürüyeceğiz" karşılığını verdi.

"HEDEF 2023"

Erdoğan ayrıca şunları söyledi: "Biz dostlarımıza güven, hasımlarımıza çekidüzen verecek bir neticeye bu seçimlerde ulaşmak mecburiyetindeyiz. Çünkü her iki seçimde elde edeceğimiz başarıyla o hani eski Türkiye defteri vardı ya o defteri kapatacak artık tamamen geleceğe odaklanacağız. Böylece 2023 hedeflerimize ulaşma yolunda önümüzdeki bu iki imtihanı başarıyla vermek durumundayız. Ardından bir başka şey geliyor, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için bütün gücümüzü seferber edeceğiz. Biz ilk 10'a girmeye hazırız. İnancımız var, imanımız var. Ordu'yu bu süreçte de çok önemli görevler bekliyor. Ülkemiz ve geleceğimiz adına sizlerin tekrar inisiyatif alması gerekiyor. Sizlerden büyük ve güçlü Türkiye'nin kuruluşuna omuz vermenizi istiyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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