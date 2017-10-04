CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MEVKİDAŞI RUHANİ'YLE IKYB REFERANDUMUNU GÖRÜŞTÜ
Resmi temaslar için İran'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Ruhani ile görüştü. Görüşmede IKYB referandumu ve terörle mücadele konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'da, resmi törenle karşılanmasının ardından mevkidaşı Hasan Ruhani ile görüştü.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÖRENLE KARŞILANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Erdoğan, Ruhani ile baş başa görüşmeye geçti. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
GÜNDEM: IKYB REFERANDUMU VE TERÖRLE MÜCADELE
İki liderin yaptıkları görüşmede IKBY referandumu, Suriye, terörle mücadele gibi konuları ele alması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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