

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber-ATV ortak canlı yayınında "Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel" programında anayasa değişikliğini içeren 18 maddeyi sırasıyla değerlendirdi.







Erdoğan, ilk madde olan yargının bağımsızlığının mevcut anayasada yer aldığını, buna yargının tarafsızlığını ilave ederek, yargıyı denetim gücü itibariyle daha güçlü hale getirdiklerini söyledi.







İkinci olarak milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılacağını anımsatan Erdoğan, "Bunu ana muhalefetin başındaki zat, eleştiriyor. '550 yetmiyor muydu bize de bunu 600'e çıkarıyorsunuz? 450 bile yeterdi' diyor. Ben burada özellikle şunun üzerinde durmak isterim, biz bu noktada 20 Temmuz 1961, o zaman senato kuruluyor ve senatonun kuruluşuyla birlikte 165 senatör ve 450 de o zaman milletvekili var. Ne yapıyor 615. Bunun 15 tanesi kontenjan senatörü. Hatta biraz da o işi dalgaya alırlardı, kontenjan senatörleri, daimi senatör gibi. Şimdi biz bunu nereye taşıdık? Biz bunu şu anda hem nüfusumuzun artışıyla temsilde adaleti getirelim istedik." diye konuştu.







kaynak:ahaber