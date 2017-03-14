Sabriye Şengül'den Şoke Eden Açıklama
Benzinde Önemli İndirim!
Diplomatik Krizin Kurbanı: İşte Bu İnek!
Suriyelilerin Çadırlarının Yakılmasının Altında Taciz İddiası
Kayseri'de Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı
Alcatel Pop 4S İnceleme
Plantronics Backbeat 105 İnceleme
Samsung Galaxy A7 2017 İnceleme
Asus Zenfone 3 Max İnceleme
Final Fantasy Xıı Koleksiyonu Versiyonu Duyuruldu!
3D Kalem İle Charizard Çizildi
Japonya Ekonomisinin Robotlara Bağlı Olma Durumu Giderek Artıyor
Tudor Adem'i İstiyor
Serenay Sarıkaya'dan Olay Yaratan Fotoğraf
Çocuk Sahibi Olmak İsteyen Çiftlerin Öncelikle…
Bunu Çok Az Kişi Biliyor! İşten Ayrılırsanız...
Kepçe Operatörünün Dikkatsizliği Can Aldı: 1 Ölü
Başkentliler Güne Kar İle Uyandı
Bir Yasak Da Belçika'dan
Abd'de Kar Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MERKEL SANA YAZIKLAR OLSUN!


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MERKEL SANA YAZIKLAR OLSUN!
Tarih : 14 Mart 2017, 09:09
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkel Sana Yazıklar Olsun!(10/10)12


Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber-ATV ortak canlı yayınında "Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel" programında anayasa değişikliğini içeren 18 maddeyi sırasıyla değerlendirdi.



Erdoğan, ilk madde olan yargının bağımsızlığının mevcut anayasada yer aldığını, buna yargının tarafsızlığını ilave ederek, yargıyı denetim gücü itibariyle daha güçlü hale getirdiklerini söyledi.



İkinci olarak milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılacağını anımsatan Erdoğan, "Bunu ana muhalefetin başındaki zat, eleştiriyor. '550 yetmiyor muydu bize de bunu 600'e çıkarıyorsunuz? 450 bile yeterdi' diyor. Ben burada özellikle şunun üzerinde durmak isterim, biz bu noktada 20 Temmuz 1961, o zaman senato kuruluyor ve senatonun kuruluşuyla birlikte 165 senatör ve 450 de o zaman milletvekili var. Ne yapıyor 615. Bunun 15 tanesi kontenjan senatörü. Hatta biraz da o işi dalgaya alırlardı, kontenjan senatörleri, daimi senatör gibi. Şimdi biz bunu nereye taşıdık? Biz bunu şu anda hem nüfusumuzun artışıyla temsilde adaleti getirelim istedik." diye konuştu.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Merkel  Sana  Yazıklar  Olsun    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER