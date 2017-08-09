CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MEMLEKETİ RİZE'DE MARKET ALIŞVERİŞİ YAPTI
Memleketi Rize'de bir markete girip alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı çikolataları çocuklara dağıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde önce markete girip alışveriş yaptı, daha sonra aldığı çikolataları çocuklara dağıttı.
GÜNEYSU'YA DİNLENMEYE GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine birkaç günlüğüne dinlenmeye geldi. Burada vatandaşların özellikle de çocukların yoğun sevgisine maruz kalıyor.ALDIKLARINI ÇOCUKLARA DAĞITTI
Erdoğan, bir markete alışveriş için geldi. Marketten çok sayıda çikolata alarak çocuklara dağıttı.VATANDAŞLARIN FOTOĞRAF İSTEĞİNİ KIRMADI
Markete girmek için arabasından çıktığı sırada vatandaşaların fotoğraf çekme isteğini kırmayarak bir süre çevresindekilerle sohbet etti.
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Kaynak: haberinburada
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