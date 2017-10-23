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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek'i Kabul Edecek mi?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MELİH GÖKÇEK'İ KABUL EDECEK Mİ?

Ankara kulislerinde bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in görüşebileceği konuşuluyor.

Tarih : 23 Ekim 2017, 14:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek'i Kabul Edecek Mi?(8/10)4

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme randevusu üzerine bugün bu görüşmenin gerçekleşebileceği belirtiliyor.

AK PARTİ MYK'DA GÜNDEME GELECEK

Habertürk Ankara'dan Çimen Çetin'in aktardığına göre; AK Parti'de istifası istenen belediye başkanları gündeminin bugünkü AK Parti MYK toplantısında da ele alınması bekleniyor. AK Parti MYK toplantısı bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

BURSA VE BALIKESİR'DEN 'GÖREVE DEVAM' MESAJLARI GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifası istenen belediye başkanlarına ilişkin sözlerinin ardından, Bursa ve Balıkesir Belediye Başkanları'ndan 'göreve devam' mesajları gelmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme daha talep ettiği konuşuluyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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