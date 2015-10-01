CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MECLİS'TE KONUŞTU
Erdoğan'ın konuşması sırasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Erdoğan MHP sıralarından gelen itiraz ve eleştirilere " Rahatsız mı oldun? Rahatsız mı oldun? Terörün karakteri böyledir. Akrep gibi eninde sonunda sokar. Siz bu kürsülerde çok acemisiniz, öğreneceksiniz.'" cevabını verdi.
Erdoğan, "Bilmediğiniz bir şey var. Kürt kardeşlerimi onlar teslim etmiyor. Bir şeyi birbirinden ayırmak lazım. Kürt sorunu ve terör sorunu ayrıdır bunu ayırt edemediniz. Mücadelemiz etnik kökenle değil terörle, terör örgütü ile teröristledir." dedi.
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