Medyatik Diyetler Hayatınızı Karartabilir!
Ap Türkiye Raportörü Kati Piri'den Fetö İtirafı
Beşiktaşlı Yöneticiler İddialı: Hedefimiz Final
Büyükanne Maaşlarının Başlama Tarihi Belli Oldu
Türkiye Elçileri İstanbul'da Buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da Konuşuyor
Örümceğin Isırdığı Çocuk 12 Şişe Panzehirle Kurtarıldı
Şehitler Gaziantep'te
'vatanım Sensin'de Okan Yalabık Sürprizi
Başbakan Yıldırım Açıkladı... Araçlara Kara Kutu Geliyor
Sgk'dan 1,5 Milyon İşsize Müjde
Beşiktaş'ın Uefa Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu
Musul Uluslararası Havalimanı Deaş'tan Geri Alındı
Kredi İsteyenlere Müjde! Haftaya Başlıyor...
Migren Aşısı Üzerinde Çalışılıyor!
İtalyanlar Açıkladı! Son 16 Turunda Beşiktaş...
Halit Ergenç İçin Arjantin'in Brad Pitt'i Diyorlar
Dikkat! Meteoroloji'den Marmara İçin Önemli Uyarı
Başbakan Binali Yıldırım'dan Açıklamalar
El Bab'da 2 Asker Şehit Oldu, 3 Asker Yaralandı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MANİSA'DA KONUŞUYOR


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MANİSA'DA KONUŞUYOR
Tarih : 24 Şubat 2017, 17:06
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da Konuşuyor(5/10)6


Manisa'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam talebinin parlamentodan geçmesi durumunda onaylayacağını belirterek, "Fakat bir sıkıntı, anayasa değişikliği gerektiriyor. İşte ayın 16'sı aynı zamanda bunun da bir cevabı olacak. Gerekirse, şimdiden bir şey daha söylüyorum, bunun için de bir referandum yolu açabiliriz. Eğer parlamentodan bu çıkmıyorsa anayasa değişikliği için bir referandum talebini şimdiden hatırlatıyorum. İnşallah onun için de ne yaparız, yine millete gideriz." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:



İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU ASLINDA MANİSA PROJESİDİR



Bundan sonraki süreçte de sizlerle beraber elele, dimdik, yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Geçtiğimiz 14 yılda Manisa 18 milyar liralık yatırımla yepyeni bir çevreye kavuştu. Şimdi yeni yatırımlarla Manisa emin adımlarla ilerliyor. İstanbul-İzmir otoyolu aynı zamanda bir Manisa projesidir. 6,5 milyar dolarlık bu dev proje etap etap hizmete girmeye başladı. Sabuncubeli Tüneli ile Manisa bu otoyolu rahatlıkla kullanabilecek. İstanbul-İzmir 3 saat olacak. İnşallah bugünler yaklaştı. Ankara-Manisa arası 3 saatin de altına düşecek. Sözkonusu hizmet olduğunda durmak yok yola devam diyoruz. 16 Nisan'a hazır mıyız?



MANİSA SAVAŞAN KOL, DÜŞÜNEN BEY, ÜRETEN KOL OLMUŞTUR



Rabbim bu millet için, ülke için taş üstüne taş koyan herkesten razı olsun. Efeler, yörükler, kardeşlerim. Manisa her dönemde bu coğrafyanın üreteni, düşünen beyni, savaşan kolu, yürüyen bacağı olmuştur. Terörle mücadelede asker ve polis olarak 21 şehidi var. Son El Bab operasyonunda da Manisa'nın 3 gazisi bulunuyor. Onlar şehitlerimiz sevgili peygamberimize en yakın makamda. Gazilerimizden tedavileri sürenlere acil şifalar temenni ediyorum. Dün Osmanlı'ya şehzade yetiştiren şu Manisa, Cumhuriyet tarihi boyunca tarım, sanayi, ticaret, tarih, kültürüyle yine ülkesinin gelişmesine, kalkınmasına en büyük katkıları vermiştir.



CUMHURBAŞKANLIĞI İLE BAŞBAKANLIĞI BİRLEŞTİRİYORUZ



Bugün Manisa'ya büyük bir görev düşüyor. Türkiye 16 Nisan'da önemli bir tercihte bulunacak. Ne yapıyoruz? Yönetim sistemini değiştiriyoruz. Hani ana muhalefetin malum takıntıları var ya. Ne diyor; bunlar rejim değiştirecek diyorlar. Bu ülkenin rejim sorunu 1923'de bitti. Bizim şu anda yönetim sistemiyle sorunumuz var. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı birleştiriyor güçlü bir yürütme organı oluşturuyoruz. Bunlara 5 tane koyun ver kaybedip gelirler.



 



kaynak:akşam








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Manisa  Da  Konuşuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER