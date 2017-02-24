

Manisa'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam talebinin parlamentodan geçmesi durumunda onaylayacağını belirterek, "Fakat bir sıkıntı, anayasa değişikliği gerektiriyor. İşte ayın 16'sı aynı zamanda bunun da bir cevabı olacak. Gerekirse, şimdiden bir şey daha söylüyorum, bunun için de bir referandum yolu açabiliriz. Eğer parlamentodan bu çıkmıyorsa anayasa değişikliği için bir referandum talebini şimdiden hatırlatıyorum. İnşallah onun için de ne yaparız, yine millete gideriz." değerlendirmesinde bulundu.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:







İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU ASLINDA MANİSA PROJESİDİR







Bundan sonraki süreçte de sizlerle beraber elele, dimdik, yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Geçtiğimiz 14 yılda Manisa 18 milyar liralık yatırımla yepyeni bir çevreye kavuştu. Şimdi yeni yatırımlarla Manisa emin adımlarla ilerliyor. İstanbul-İzmir otoyolu aynı zamanda bir Manisa projesidir. 6,5 milyar dolarlık bu dev proje etap etap hizmete girmeye başladı. Sabuncubeli Tüneli ile Manisa bu otoyolu rahatlıkla kullanabilecek. İstanbul-İzmir 3 saat olacak. İnşallah bugünler yaklaştı. Ankara-Manisa arası 3 saatin de altına düşecek. Sözkonusu hizmet olduğunda durmak yok yola devam diyoruz. 16 Nisan'a hazır mıyız?







MANİSA SAVAŞAN KOL, DÜŞÜNEN BEY, ÜRETEN KOL OLMUŞTUR







Rabbim bu millet için, ülke için taş üstüne taş koyan herkesten razı olsun. Efeler, yörükler, kardeşlerim. Manisa her dönemde bu coğrafyanın üreteni, düşünen beyni, savaşan kolu, yürüyen bacağı olmuştur. Terörle mücadelede asker ve polis olarak 21 şehidi var. Son El Bab operasyonunda da Manisa'nın 3 gazisi bulunuyor. Onlar şehitlerimiz sevgili peygamberimize en yakın makamda. Gazilerimizden tedavileri sürenlere acil şifalar temenni ediyorum. Dün Osmanlı'ya şehzade yetiştiren şu Manisa, Cumhuriyet tarihi boyunca tarım, sanayi, ticaret, tarih, kültürüyle yine ülkesinin gelişmesine, kalkınmasına en büyük katkıları vermiştir.







CUMHURBAŞKANLIĞI İLE BAŞBAKANLIĞI BİRLEŞTİRİYORUZ







Bugün Manisa'ya büyük bir görev düşüyor. Türkiye 16 Nisan'da önemli bir tercihte bulunacak. Ne yapıyoruz? Yönetim sistemini değiştiriyoruz. Hani ana muhalefetin malum takıntıları var ya. Ne diyor; bunlar rejim değiştirecek diyorlar. Bu ülkenin rejim sorunu 1923'de bitti. Bizim şu anda yönetim sistemiyle sorunumuz var. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı birleştiriyor güçlü bir yürütme organı oluşturuyoruz. Bunlara 5 tane koyun ver kaybedip gelirler.







kaynak:akşam