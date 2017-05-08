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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUVEYT'TE TEMEL ATACAK


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUVEYT'TE TEMEL ATACAK
Tarih : 08 Mayıs 2017, 16:49
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te Temel Atacak(7/10)9


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki en istikrarlı, güvenli ve müreffeh ülkelerden biri olan Kuveyt ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirtti.



Erdoğan, yarın gerçekleştireceği Kuveyt ziyareti öncesinde ülkenin resmi haber ajansı KUNA'ya konuştu. Türkiye ile Kuveyt'in dost ve kardeş ülkeler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik ilişkilerin siyasi ilişkilerle paralel olarak hızla ilerlediğini ifade etti.



Ziyareti sırasında bir Türk firmasının yurt dışında tek başına kazandığı en büyük ihale olan KuveytUluslararası Havalimanı Yeni Ana Yolcu Terminali'nin temel atma törenine katılacak olan Erdoğan, Kuveyt'te, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri olan Limak Holding'in üstlendiği yeni Uluslararası Havaalanı Projesinin temel atma töreni vesilesiyle bulunmasının Türk şirketlerinin dünya çapında geldiği ileri düzeyi görmek açısından büyük bir onur olduğunu kaydetti.



Erdoğan, Kuveyt'in 2035 Kalkınma Planı çerçevesinde gerçekleştireceği alt yapı projelerinde daha çok Türk şirketinin yer alması arzusunu dile getirerek, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a ve Kuveyt hükümetine bugüne kadar Türk şirketlerine gösterdikleri destekten dolayı teşekkürlerini ifade etti.



İki ülke ilişkilerinin, özellikle yatırımlar, ticaret, savunma sanayi işbirliği, turizm başta olmak üzere pek çok alanda gelişme potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, karşılıklı yatırımların artırılmasını umduğunu ve Türkiye'nin stratejik işbirliği alanlarından savunma sanayisi alanında Kuveyt'le tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Kuveyt  Te  Temel  Atacak    haber

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