Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40. Muhtarlar toplantısında önemli mesajlar verdi. Erdoğan konuşmasında PKK'nın Suriye kolu YPG ve PYD'yi eleştirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, "Kürdüm demek en tabi hakkındır, ama Kürtçülük yapmak hakkın değildir. Türküm demek en tabi hakkındır ama Türkçülük yapmak hakkın değildir. Çünkü bunlar bölücülüktür." ifadelerini kullandı.

"KÜRTÇÜLÜK VE TÜRKÇÜLÜK YAPMAK BÖLÜCÜLÜKTÜR"

Erdoğan'ın konuşmasındaki o bölüm şöyle:

"PYD ve YPG maalesef oradaki samimi Kürtleri istismar eden terör örgütleridir. PKK'nın bunlar birer yan kuruluşudur. Ben Kürdün ama ne olur YPG'ye bir şey demeyin, PYD'ye bir şey demeyin. Kürt kardeşlerim kusura bakmayın. Eğer bu teröristleri savunuyorsanız burada yollarımız ayrılır. Samimi olacağız. Benim için Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza ayrımı yok. Biz yaratılanı yaradandan ötürü sevdik bunu böyle bilesiniz. Kürdüm demek en tabi hakkındır, ama Kürtçülük yapmak hakkın değildir. Türküm demek en tabi hakkındır ama Türkçülük yapmak hakkın değildir. Çünkü bunlar bölücülüktür."

Kaynak: haberinburada