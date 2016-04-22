CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KÖPRÜNÜN ADINI AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit Körfez Geçişi asma köprüsü son tabliye yerleştirme ve İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Altınova-Gemlik Otoyol kesimi açılış programında konuştu.
ERDOĞAN KÖPRÜNÜN İSMİNİ AÇIKLADI: OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birazdan köprünün ismini açıkladı. Köprünün adı Osman Gazi Köprüsü oldu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam yatırım bedeli 9 milyar doları bulan İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun, Türkiye'nin 2023 projeleri içinde ilk tamamlananlar arasında yer alacağını bildirdi.
Erdoğan, İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü son tabliye yerleştirme ve İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Altınova-Gemlik Otoyol kesimi açılış töreninde konuştu.
Açılışını yaptıkları İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun 40 kilometrelik Altınova-Gemlik bölümünün, ülkeye, millete, özellikle de Yalovalılara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu projenin hayata geçmesinde emeği bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu, bakanlar, yüklenici firmalar, mimar, mühendis ve işçilerle tüm finansör firmalara teşekkür etti.
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