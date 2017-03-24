

Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Daily Sabah'ı yasaklayan Avrupa Parlamentosu için şöyle dedi: Hani sizde basın özgürlüğü, medya özgürlüğü vardı! Niye yasakladınız? Hesabını vereceksiniz, vereceksiniz! Tayyip Erdoğan'a diktatör de, Tayyip Erdoğan size faşist deyince Nazi deyince rahatla! Size rahat olmayacak! Siz Tayyip Erdoğan'a diktatör dediğiniz sürece bilesiniz ki Tayyip Erdoğan da sizlere faşist de diyecek Nazi de! Niye mi? Söyleyeyim... Bizim Avrupa'daki ibadethanelerimize bunlar Gamalı Haç yapıyor mu? Ey devlet sen nerdesin? Neden müsade ediyorsun? Siz bunları neden takip etmiyorsunuz! Bakın birçok vatandaşımız öldürüldü Avrupa'da hala neticesi yok.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşma şöyle oldu:







"ADETA BİRBİRLERİNİ YEDİLER"







16 Nisan'da yapacağımız şey basit. Ülkemizin yeni bir yönetim sistemine mi geçeceğiz yoksa eski yönetim sistemi ile devam edeceğiz ona karar vereceğiz. Kardeşlerim, 9 ayda 16 ayda hükümetlerin kurulup indiği ülkede istikrar, güven olur mu? 1960 darbesinin arkdından öyle bir sistem kurulmuştur ki, cumhurbaşkanları ile başbakanlar adeta birbirlerini yediler. Bakıyorsunuz, Gazi Mustafa Kemal İnönü ile kavgalıydı ve istifasını dahi istemiştir. Aynı şekilde İnönü kendi Başbakanı ile kavgalıydı. Ne zaman ki rahmetli Menderes geldi, istikrar geldi. Gerçi ana muhalefet gençlerin parlamentoya girmesini istemiyor ama biz istiyoruz. Genç, dinamik bir parlamentonun nasıl olacağını 16 Nisan'da göstermeye hazır mıyız? Hani ana muhalefetin başındaki soruyor ya? Herkes uzaya giderken Türkiye ne yapıyordu diye? O zaman Türkiye bu kavgalarla uğraşıyor. Bak 15 senedir Türkiye nasıl kalkınıyor? Her şey insan için her şey Türkiye için!







"HESABINI VERECEKSİNİZ!"







Bakınız Daily Sabah'ın Avrupa Parlamentosuna girmesini yasakladılar! Hani sizde basın özgürlüğü, medya özgürlüğü vardı! Niye yasakladınız? Hesabını vereceksiniz, vereceksiniz! Tayyip Erdoğan'a diktatör de, Tayyip Erdoğan size faşist deyince Nazi deyince rahatla! Size rahat olmayacak! Siz Tayyip Erdoğan'a diktatör dediğiniz sürece bilesiniz ki Tayyip Erdoğan da sizlere faşist de diyecek Nazi de! Niye mi? Söyleyeyim... Bizim Avrupa'daki ibadethanelerimize bunlar Gamalı Haç yapıyor mu? Ey devlet sen nerdesin? Neden müsade ediyorsun? Siz bunları neden takip etmiyorsunuz! Bakın birçok vatandaşımız öldürüldü Avrupa'da hala neticesi yok.







kaynak:sabah