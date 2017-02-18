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cumhurbaşkanı erdoğan konuşuyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞUYOR

"Rejim değişikliği" eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "HDP'ye oy veren kardeşlerime de sesleniyorum. Gelin birlik ve beraberlikle bütünleşin" dedi

Tarih : 18 Şubat 2017, 14:23
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor(9/10)6


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



Şehit Fethi Sekin kardeşimizin şehri Elazığ'da nice gakkoşların şehadete talip olduğunu çok iyi biliyorum.



Önümüzde yeni ve önemli bir fırsat var. Bu fırsat cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemizi sağlayacak referandumdur.



Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkanların bir kısmı bunun artısını eksisini bilmediği için karşı çıkıyor. Bir kısmı da kendi foyaları ortaya çıkacak diye karşı çıkıyor.



Türkiye'de rejim değişmiyor, değişen sadece yönetim sistemidir. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır.



AK Parti, CHP'ye, MHP'ye hatta HDP'ye oy veren kardeşlerime de sesleniyorum. Gelin birlik ve beraberlikle bütünleşin.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Konuşuyor    haber

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