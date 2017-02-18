

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:







Şehit Fethi Sekin kardeşimizin şehri Elazığ'da nice gakkoşların şehadete talip olduğunu çok iyi biliyorum.







Önümüzde yeni ve önemli bir fırsat var. Bu fırsat cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemizi sağlayacak referandumdur.







Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkanların bir kısmı bunun artısını eksisini bilmediği için karşı çıkıyor. Bir kısmı da kendi foyaları ortaya çıkacak diye karşı çıkıyor.







Türkiye'de rejim değişmiyor, değişen sadece yönetim sistemidir. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır.







AK Parti, CHP'ye, MHP'ye hatta HDP'ye oy veren kardeşlerime de sesleniyorum. Gelin birlik ve beraberlikle bütünleşin.







kaynak:habertürk