Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıda Birlik Derneği üyelerine hitap etti. 17-25 Aralık darbe teşebbüsünün ardından Yargıda Birlik Derneği'nin kurulduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Er meydanının sahibi sizler olmak zorundasınız. Eğer meydanı boş bırakırsanız, birileri gelir o meydanı doldurur" dedi. FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda 'itirafçı' olanlara işaret eden Cumhurbaşkanı, "Bunlar doğru konuşmuyor" dedi.



"Adaletin tesis edildiği her yerde huzur, refah ve istikrar olmuştur. Son 14 yılda ekonomimizi üç kat büyüttük.







Ülkemize, milletimize ve şahsıma kurulan bazı tuzakları geç gördük. 367 garabetinden kapatma davasına kadar öyle yöntemlerle karşımıza çıkıldı ki, hukuk adına biz utandık. Bu zor dönemlerde FETÖ denilen şer örgütü diğer kurumlarla birlikte özel önem verdiği yargının içine sızmaya başlamıştır. 40 yıllık sızma geçmişi var.







Türkiye'nin darbecilerle mücadelesi için yargıya verdiğimiz desteği istismar ettiler.







FETÖ mensubu hakim ve sacılar görevlerini kriterlere uygun olarak mı yapıyorlardı? Kamuoyu oluşturmaya yönelik haberlerden başlayarak, kolluk güçlerinin araştırmalarına, savcıların soruşturmalarına, hakimlerin kararlarına kadar her yerde örgütün çıkarları ve talimatları esas alınmıyor muydu? Bu ülkeyi, iradelerini bir terör örgütüne teslim etmiş hakim ve savcılara terk edemezdik. 17-25 Aralık operasyonunu birileri şahsi meselem olarak göstermeye çalıştı. 17-25 Aralık operasyonu, bu örgütün kendini gösterme operasyonudur.







15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği dirayet ve kahramanlık neticesinde amaçlarına ulaşamadılar. Gelecek yakındır, gelecek bunu çok daha açık ve net ortaya koyacaktır.







Atalarımız bunu söylemiştir: İt ürür kervan yürür. İstedikleri kadar ön kesmeye çalışsınlar. 17-25 Aralık'ın hemen ardından HSYK'yı tamamen ele geçirerek ele almaya çalışan örgüte karşı Yargıda Birlik Derneği kurulmuştur. İyi ki kurdunuz. Er meydanının sahibi sizler olmak zorundasınız. Eğer meydanı boş bırakırsanız, birileri gelir o meydanı doldurur.







Şu anda içeride olanlardan çok iyi tanıdıklarım var. İtirafçı namıyla ortaya çıkıyorlar. Bunlar doğru konuşmuyor, bunu açık söylüyorum. İtirafçı diye ortaya çıkarken, bunlar gayet iyi aldatmacayı oynuyorlar. Bunların bir kısmıyla benim başbakanlık zamanında başa baş görüşmem olmuştur. İtirafçı olarak söyledikleriyle başbakan olduğum zaman bana söyledikleri tamamen aykırı ifadeler. Bu oyuna asla gelmemek gerekiyor.







Biz, hayatımızın hiçbir döneminde insanları peşin hükümle kategorize etmedik, buna göre davranmadık. Devletine, milletine, hükümetine, demokratik meşru siyasi kurumlara saygı duyan veya öyle gözüken herkese kapıları açık tuttuk. Hiç kimseye ve hiçbir gruba ne yargıyı ne de başka bir grubu peşinen asla teslim etmiş değiliz. Fakat bu örgütün (FETÖ) zihin dünyası ve organizasyon yapısı, her türlü iyi niyeti istismara müsait olduğu için adeta 'Saman altından su yürüterek' pek çok yerde güç temerküzüne girdiklerini gördük.







Tüm gayretlerimize rağmen mevcut sistemle sonuç alamadık. Cumhurbaşkanı'nı halkın doğrudan seçmesi köklü değişimin ilk adımı olmuştur.







Ben milletim adına MHP Genel Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum. Her şeyi Türkiye için düşünmek durumundayız."







